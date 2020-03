La coreografa e maestra di Amici 19 Veronica Peparini ha voluto dire la sua sul polverone scatenato nell'ultima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. Infatti la sorella di Giuliano Peparini ha deciso di aspettare alcuni giorni e ha poi riassunto il suo pensiero in un post su Instagram. In particolare, la compagna di Andreas Muller anche se sa molto bene che il programma tv di Canale 5, mette tutti gli allievi sotto pressione e a dura prova, ha comunque voluto ribadire che alcuni comportamenti non possono essere accettati all'interno della scuola più famosa d'Italia, in quanto sono un chiaro segno di mancanza di rispetto e arroganza.

La Peparini critica gli atteggiamenti di Valentin e Javier

Durante la terza puntata del serale di Amici 19, andata in onda lo scorso venerdì 13 marzo, l'eliminazione inaspettata del ballerino di latino americano Valentin e l'uscita momentanea dallo studio del cubano Javier hanno creato un terremoto di commenti sui social e anche diverse reazioni inaspettate tra i professori.

Dopo diversi giorni, anche Veronica Peparini ha voluto dire la sua e ha affermato che tutti gli allievi di questo programma devono capire che il talent show di Mediaset è molto tosto e va guadagnato con l'arte, ma anche e soprattutto attraverso il rispetto per le persone che forniscono la possibilità di esibirsi davanti alla gente.

Infatti la coreografa ha aggiunto che in tanti, da ogni parte del mondo, vorrebbero avere questa opportunità. Peparini ha cercato di spiegare che gli allievi del talent dovrebbero capire quanto sia importante una trasmissione come Amici per il loro futuro.

Valentin convinto della sua scelta di abbandonare Amici

Il ballerino Valentin Alexandru ha usato Instagram per confermare che non tornerà ad Amici e per dichiarare alcune cose che sono condivise anche da molti spettatori del programma televisivo.

Molti di essi infatti, in questa vicenda, si sono schierati con il romeno e non con Maria De Filippi, che è stata molto criticata per la scelta di aver cacciato dal programma il ballerino.

In particolare Alexandru ha spiegato che il suo percorso televisivo è concluso ed è felice di aver fatto breccia nel cuore delle persone, che sicuramente lo seguiranno anche fuori dalla trasmissione. Queste le parole scritte dal ballerino di latino americano su Instagram: "Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare.

Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il più grande premio… il cuore della gente!".