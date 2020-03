Nella puntata di mercoledì 4 marzo de Il Paradiso delle Signore 4 accadrà qualcosa di molto importante nella vita di Angela. La ragazza, infatti, scoprirà che suo figlio è stato adottato e parlerà della sua situazione con Riccardo Guarnieri. Inoltre, al grande magazzino, arriverà Ivan Balzano e le Veneri si prepareranno ad accoglierlo. Achille continuerà con il suo corteggiamento nei confronti di Adelaide e sembrerà proprio riuscire nel suo intento, sotto gli occhi impotenti di Umberto. Infine Rocco prenderà coraggio e inviterà al cinema la signorina Marina che finalmente accetterà la proposta del suo spasimante.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 4 marzo rivelano che Rocco inviterà Marina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì, 4 marzo, raccontano che la protagonista della puntata sarà Angela. Dopo tanti anni di angoscia e di attesa, la ragazza avrà finalmente notizie del suo bambino. L'avvocato Lomonaco, però, la informerà che il piccolo Matteo è stato adottato e per questo motivo Angela non potrà mai rivederlo o riabbracciarlo. La Barbieri rimarrà affranta e sceglierà Riccardo per sfogarsi: soltanto lui che ha perso una figlia, infatti, potrebbe capirla in questo momento difficile.

Intanto Rocco continuerà nell'impresa di conquistare il cuore di Marina, così il magazziniere inviterà la ragazza per una serata al cinema. Lei, finalmente, accetterà.

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, nella puntata di mercoledì Ravasi stupirà Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 4 marzo rivelano che Achille continuerà a sedurre Adelaide a Villa Guarnieri.

Sotto gli occhi di Umberto, Ravasi riuscirà a colpire la Contessa con un regalo molto pregiato. Il commendatore, a quel punto, non saprà più quali carte giocarsi.

Al Paradiso delle Signore, nel frattempo, ci sarà fermento per l'arrivo di Ivan Balzano. Dopo la proposta di Federico, infatti, Vittorio accoglierà nel suo grande magazzino il tenente della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Nell'attesa dell'ospite, le Veneri si prepareranno all'accoglienza guidate da Clelia che distribuirà loro dei foulard.

Gabriella, infatti, ispirandosi alle Frecce Tricolore, ha realizzato dei fazzoletti per l'occasione.

Le puntate de Il Paradiso delle Signore vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle 15:40. Inoltre, tutti gli episodi della serie sono a disposizione del telespettatore su Raiplay, la piattaforma gratuita che permette di rivedere o recuperare le puntate in ogni momento della giornata.