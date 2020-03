Dalle curiosità sulle sue trasmissioni televisive, all'aneddoto sul fratello. Maria De Filippi a ruota libera nel corso della puntata di ieri sera, 1° marzo, di Che tempo che fa. Stuzzicata da Fabio Fazio, la conduttrice si è soffermata sui siparietti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari ribadendo che non c’è alcun copione e che le tensioni tra la dama torinese e l’opinionista sono reali. “A volte prego Tina di non esagerare perché poi devo tagliare. Tolgo quella parte di programma. Adesso ho trovato una soluzione per non perdere tanto tempo, dirle Ti abbasso il microfono”.

In seguito la De Filippi si è soffermata sul legame speciale con il fratello, Giuseppe. “Mi ha sparato perché io entravo sempre in camera sua. Lui mi aveva detto ‘Se entri, ti sparo'. Mi ha sparato con una Diana 16. Un fucile. Mio padre era un cacciatore”.

Maria De Filippi a Che tempo che fa: 'Non c'è nessun copione a Uomini e Donne'

Nel corso della chiacchierata con Fazio a Che tempo che fa, Maria De Filippi ha raccontato anche di un episodio avvenuto nel corso di una registrazione di C’è posta per te.

La conduttrice ha spiegato di essersi resa conto che una donna aveva accusato un malore e di essere intervenuta prontamente per aiutarla. “Stava svenendo ed ho cercato di aiutarla ma si è aggrappata ed alla fine mi ha tirato giù” - ha affermato la moglie di Maurizio Costanzo che è tornata anche sull’ipotesi di condurre nuovamente il Festival di Sanremo con Sabrina Ferilli: “A quell'idea ho detto ‘Sì, tutta la vita'.

Ma mai e poi mai vorrei prendere il posto di qualcuno della Rai” - ha aggiunto la De Filippi precisando che nel 2017 ha affiancato Carlo Conti sul palco dell’Ariston.

Festival che nel recente passato ha visto protagonisti numerosi ex allievi di Amici. La conduttrice si è anche soffermata su come sia cambiato l'approccio al talent degli allievi. "Quando Emma entrò a far parte della scuola aveva voglia di cantare, invece Stash si è presentato già con dei testi scritti da lui".

Il rapporto con il fratello: 'Da ragazzina era il mio mito'

Non sono mancati riferimenti al trono over di Uomini e Donne con Fabio Fazio che ha stuzzicato la conduttrice sul rapporto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: "La gente pensa che a volte ci sia un copione a Uomini e Donne”. Dalle trasmissioni televisive ai rapporti familiari con la conduttrice che ha riferito che il fratello (Giuseppe) era il suo 'mito' quando era ragazzina: "La sua stanza era il paradiso".

"Continuavo a bussare. Lui mi diceva di non entrare, io l'ho fatto e mi ha sparato” - ha aggiunto la De Filippi che ha riferito che ha “un buco in fronte” a causa del “pallino” del fucile ad aria compressa.

L’intervista si è conclusa con un siparietto con Luciana Littizzetto che in collegamento da Torino ha sfoderato una maglietta double face con i volti di Fabio Fazio e Maria De Filippi.