Pietro Genuardi è un altro attore molto amato del Paradiso delle Signore. Il protagonista, nella soap di Rai 1, interpreta il ruolo di Armando Ferraris, il capo magazziniere del famoso negozio situato nel centro di Milano. Anche Genuardi ha accettato con piacere di rilasciare un’ intervista a Tvserial, per raccontare un po’ ai fan come sta vivendo questo periodo così difficile per l’Italia. Inoltre, l’attore ha svelato anche alcuni dettagli e segreti in merito alla soap ed al suo amato personaggio.

L’attore ha invitato tutti i fan del Paradiso (che aumentano ogni giorno sempre di più) a non perdere due puntate importantissime: in modo particolare quella del 25 aprile e quella del 1 maggio.

Genuardi passa il tempo leggendo e studiando

Genuardi ha svelato come sta vivendo le sue giornate in questo periodo di quarantena. L’attore, dopo aver invitato tutti a rispettare le regole dettate dal governo e a rimanere in casa, ha affermato di passare il suo tempo leggendo e studiando. Sorridendo, Genuardi ha definito questo periodo” una situazione di quasi detenzione senza aver commesso reato”.

L’attore, infatti, con la stessa saggezza che contraddistingue anche il suo personaggio nella soap, ha ricordato che “se rimaniamo tanto a casa quanto prima ci re-incontreremo e ci riabbracceremo fuori per strada”. Secondo il capo magazziniere, anche il suo personaggio, in questo momento così delicato, farebbe esattamente ciò che sta facendo lui: cioè informarsi, nel migliore dei modi, in merito a tutta questo periodo così particolare.

Pietro Genuardi, sta sentendo molto la mancanza del set e di tutto il cast del Paradiso. In questi giorni spesso, infatti, sente telefonicamente i suoi colleghi per scambiarsi con loro opinioni e soprattutto per confortarsi. I colleghi che sente con maggior frequenza sono Antonella Attili, che nella soap interpreta la Signora Agnese Amato, ed Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti.

Ha ringraziato gli italiani che guardano tutti i giorni il Paradiso

Nell’intervista, il Signor Ferraris ha ringraziato tutti gli italiani che tutti i pomeriggi guardano la serie Tv. L’audience aumenta ogni giorno sempre di più. Il pubblico, che tutti i pomeriggi aspetta di sentire la sigla del Paradiso delle Signore, è composto da circa 3 milioni di persone. L’attore si auspica che, anche quando sarà finito questo periodo di emergenza, gli italiani continuino a guardare su Rai 1, alle 15.40, il Paradiso delle Signore. Nell’intervista, l’attore non si lascia andare nel raccontare anticipazioni, ma al contrario invita tutti i fan a non perdersi le puntate, (che saranno ricche di novità ma anche molto divertenti) che andranno in onda il 25 aprile ed il 1 maggio.