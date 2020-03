Il Segreto, TV Soap iberica ambientata interamente in Spagna, ritornerà in onda la settimana entrante con i nuovi episodi imperdibili. Gli spoiler delle puntate in onda da lunedì 6 a sabato 11 aprile 2020 raccontano che Carmelo Leal non sarà d'accordo con l'iniziativa del suo migliore amico, Severo Santacruz. Un flashback mostrerà tutti i personaggi, ormai usciti di scena, che nel corso degli anni hanno vissuto a Puente Viejo. Infine, Garcia Morales Salverà il piccolo paesino, mentre Maria Castaneda ucciderà Fernando Mesia.

Il Segreto, puntate 6-11 aprile: Carmelo non è d'accordo con l'iniziativa di Severo

Le anticipazioni de Il Segreto, in programma dal 6 all'11 aprile su Canale 5, annunciano importanti novità. Nel dettaglio, l'ispettore Cepeda comunicherà a Carmelo che, entro poche ore, tutto Puente Viejo sarà inondata dall'acqua. A questo punto il sindaco con l'aiuto di Severo proverà a salvare il paese, anche se ogni loro sforzo potrebbe risultare inutile. Intanto Gracia deciderà di rimanere nella cittadina per stare con Hipolito e la piccola figlia Belen, ragion per cui rifiuterà la vantaggiosa proposta che gli ha fatto sua cugina di andare a ballare il flamenco per tutto il territorio spagnolo.

Il Santacruz comunicherà al suo migliore amico di aver l'intenzione di voler riaprire la fabbrica di gallette: qui, però, Leal si mostrerà non essere per niente d'accordo con questa iniziativa, infatti non avrà alcun interesse di farne parte.

Un flashback mostra i personaggi de Il Segreto che non ci sono più

Gli spoiler de Il Segreto svelano che Garcia, poco prima di morire a causa dalla bomba che ha fatto esplodere Fernando, darà l'ordine ai suoi funzionari di non fare più inondare Puente Viejo.

Nel frattempo, all'oscuro di ciò che ha appena deciso il politico, Carmelo non avrà altra scelta se non quella di invitare i cittadini a lasciare le loro case il prima possibile. Francisca Montenegro, sola e senza più alcuna speranza, si lascerà andare ai suoi vecchi ricordi, incredula al solo pensiero di stare per perdere per sempre la sua Villa e, specialmente, il suo tanto amato paese. Intanto, un flashback riporterà alla mente degli spettatori tutti i personaggi che hanno vissuto a Puente Viejo, da Tristan e Pepa a Nicolas e Mariana, Juan, Soledad, Ramiro e molti altri ancora.

Il Segreto: Maria uccide Fernando

Nel corso delle puntate de Il Segreto in onda dal 6 fino al 10 aprile, vedremo che i compaesani verranno a conoscenza della notizia che Garcia ha deciso di salvare la città. D'altro canto, Fernando avrà in mente ancora qualcosa di crudele per mettere fine alla sua rivendicazione: vuole bruciare quello che rimane del paese. Intanto, Maria preparerà la sua partenza per Cuba così da riunirsi con Gonzalo, Esperanza, Beltran, Emilia e Alfonso. Il Mesia porterà al termine il suo piano dando fuoco a Puente Viejo, tant'è che anche la villa di Francisca andrà in fumo. In questa occasione, la Castaneda affronterà il suo ex marito per un confronto definitivo dove scoprirà che l'uomo è pronto a ucciderla in quanto non è stato in grado di averla, ragion per cui non dovrà essere di nessun altro.

Fortunatamente,Maria avrà tra le mani un'arma da fuoco, con il quale ucciderà Fernando.