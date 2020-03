Pietro Masotti, il tenebroso Marcello Barbieri de Il Paradiso delle signore, in questi giorni ha rilasciato una breve intervista al portale web Tvserial. Il giovane interprete ha risposto ad alcune domande su come sta passando il tempo in questo delicato momento che tutti stiamo vivendo e su cosa gli manca di più della quotidianità che avevamo prima. Inoltre ha rivelato con quale collega si sente spesso in questo momento ed infine ha lasciato un messaggio importante ai fan della soap.

Pietro Masotti: 'Sto perfezionando il calisthenic'

Pietro Masotti che ne Il Paradiso delle signore [VIDEO] interpreta il bello e tenebroso Marcello Barbieri nella sua intervista a TvSerial ha parlato di come passa il tempo in questo periodo in cui tutti siamo costretti a restare a casa per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Il giovane interprete ha detto: 'Ho riscoperto la passione per la barba come potete vedere e continuo ad allenarmi. Ora che non posso andare in palestra, mi sto allenando in casa a corpo libero perfezionando le skills del calisthenic che è una disciplina del corpo libero.

Poi leggo molto e passo molto tempo con il mio cagnolino. Insomma, per me questa quarantena sta andando abbastanza bene, di certo non mi annoio'.

Ha poi parlato di come avrebbe affrontato il suo personaggio questo periodo dicendo in tono scherzoso che se avesse vissuto nel 2020 probabilmente avrebbe giocato a poker online. In realtà, si sarebbe dato magari alla lettura con Armando.

Pietro Masotti: 'Mi manca la vita da set'

Pietro Masotti a proposito dell'interruzione delle registrazioni delle puntate de il paradiso delle signore ha parlato di ciò che più gli manca del set e della quotidianità lavorativa in generale. Il giovane attore ha riferito: 'Mi manca la vita da set in generale, mi manca lavorare e lo spuntino delle 11:00 con la pizza bianca che non ha eguali'.

In seguito, rispondendo alla domanda circa quale collega sente più spesso, ha riferito che è sempre in contatto con Emanuel Caserio, l'interprete di Salvatore Amato e che proprio nella giornata di ieri ha fatto una diretta Instagram con lui.

Pietro Masotti: 'Ai fan del Paradiso dico di continuare a seguirci'

Pietro Masotti ha concluso l'intervista svelando come sarà d'ora in avanti il suo personaggio Marcello dicendo che sarà un uomo d'azione. Subito dopo ha dato un messaggio ai fan de Il Paradiso delle signore con le seguenti parole: 'Continuate a seguirci da casa, stando a casa che è molto importante in questo momento. Cerchiamo di fare anche noi la nostra piccola parte in questa guerra sanitaria'. Ha poi salutato tutti i fan della soap dando loro un bacione virtuale.