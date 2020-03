La TV Soap de Il Paradiso delle Signore continua ad emozionare i telespettatori italiani, grazie ai suoi innumerevoli colpi di scena. Le trame delle puntate, in onda dal 16 al 20 marzo su Rai 1, rivelano che Luciano Cattaneo e Clelia Calligaris torneranno ad essere molto complici. Riccardo Guarnieri, invece, spezzerà il cuore di Ludovica Brancia per stare con Angela Barbieri.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 16 al 20 marzo: Irene si avvicina a Rocco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, rivelano che accadranno numerose novità nelle puntate trasmesse da lunedì 16 a venerdì 20 marzo 2020 su Rai 1.

In particolare, Rocco entrerà in crisi dopo la partenza di Marina. A tal proposito, Irene approfitterà di questo momento per avvicinarsi al giovane Amato, sebbene solo come un'amica. Riccardo, invece, sarà sempre più intenzionato a lasciare Ludovica. Peccato, che la Brancia abbia una comunicazione importantissima da dargli. Adelaide, infatti, convincerà la giovane a fare una festa per annunciare il fidanzamento ufficiale con il Guarnieri.

Il grande magazzino nella bufera a causa del bikini

Intanto, l'esposizione del bikini della nuova collezione di abbigliamento del grande magazzino genererà uno scandalo.

Alcuni giornalisti, infatti, faranno una recensione negativa sull'atelier di Vittorio. Allo stesso tempo, Angela sarà sempre più sicura di non intraprendere una storia d'amore con Riccardo, in quanto crede di non esserne all'altezza. Ludovica, invece, avrà dei dubbi sul lavoro compiuto da Achille. Per questo motivo, la Brancia deciderà di parlare con Umberto per avere un consiglio.

Il Paradiso delle Signore spoiler settimanali al 20 marzo: scoppia la passione tra Clelia e Luciano

Gli spoiler settimanali de Il Paradiso delle Signore fino al 20 marzo 2020 su Rai 1, svelano che Gabriella riceverà il supporto della soubrette Enza Sampò dopo aver ricevuto molte recensioni negative sulla sua nuova collezione. Luciano, invece, si farà convincerà da Federico ad invitare Silvia a cena in occasione del suo compleanno.

A tal proposito, i coniugi Cattaneo incontreranno Clelia ed Ennio allo stesso ristorante. Qui, la Calligaris e il ragioniere non smetteranno di lanciarsi languide occhiate. Alla fine, i due ex amanti si lasceranno andare alla passione.

Riccardo rompe il fidanzamento con Ludovica per stare con Angela

Riccardo, nel frattempo, prenderà una decisione definitiva sul rapporto con Ludovica. Il Guarnieri, infatti, deciderà di chiudere la storia con la Brancia per poi dichiarare tutto il suo amore ad Angela. In seguito, il ragazzo informerà Umberto ed Adelaide della sua decisione di mettere la parola fine al fidanzamento con la figlia di Flavia.

Purtroppo, la contessa di Sant'Erasmo prenderà assai male la novità, al contrario del padre che appoggerà la scelta del figlio. Infine, Vittorio apprenderà che Marta non potrà mai più concepire dei bambini dopo l'arrivo di alcuni esami dalla Svizzera.