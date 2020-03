Importanti novità accadranno ad inizio settimana ad Il Paradiso delle Signore, la soap opera tra le più viste in questo momento in Italia. La trama della puntata in programma lunedì 30 marzo su Rai 1, raccontano che Silvia e Luciano Cattaneo faranno pace per aiutare il figlio Federico a trovare i soldi per farsi operare alla colonna vertebrale. Gabriella Rossi e Salvatore Amato, invece, entreranno in crisi, mentre Laura Parisi non convincerà Clelia Calligaris.

Il Paradiso delle Signore spoiler del 30 marzo: Luciano e Silvia uniti per l'intervento di Federico

Stando agli spoiler della soap opera italiana, in onda lunedì 30 marzo 2020 su Rai 1, rivelano che Federico accetterà di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico con la speranza di tornare a camminare. Per questo motivo, i genitori cercheranno di recuperare i soldi necessari per far fronte alla costosa operazione. Luciano e Silvia, infatti, saranno disposti a fare enormi sacrifici pur di rivedere il giovane Cattaneo di nuovo felice.

In questo frangente, la coppia abbasserà lascia di guerra per dedicarsi al loro sfortunato figlio.

Zia Ernesta sta male, Gabriella rimanda la partenza da Parigi

La trama de Il Paradiso delle Signore, svela che ci saranno brutte notizie per zia Ernesta. Luciano (Giorgio Lupano), infatti, correrà subito a casa della zia di Silvia, dopo l'arrivo di una telefonata allarmante sulle sue condizioni di salute.

Gabriella (Ilaria Rossi), invece, sarà costretta a rimandare la partenza, in quanto ancora febbricitante dopo la presentazione dei suoi modelli a Parigi. Qui, la Rossi informerà solo la sua amica Roberta di voler tornare a Milano la mattina successiva. Una notizia, che manderà su tutte le furie Salvatore, quando scoprirà che la promessa sposa ha preferito confidarsi con la Venere piuttosto che con lui.

Salvatore e Gabriella sempre più in crisi, Laura non convince Clelia

Le ultime anticipazioni rivelano che Salvatore sarà molto deluso dal comportamento della sua promessa sposa. Il giovane Amato e Gabriella, infatti, appariranno molto orgogliosi, tanto da mettere a repentaglio la loro importante storia d'amore. Inoltre, entrambi non avranno nessuna intenzione di chiarire i fraintendimenti, che li hanno portati ad un passo dalla rottura. Infine, Laura Parisi sarà assunta per un mese di prova al Paradiso. Qui, la giovane cercherà di conquistarsi le simpatie delle Veneri. A tal proposito, Vittorio apparirà molto colpito, a differenza di Clelia, che non sarà affatto convinta dalla nuova arrivata.

Una puntata ricca di colpi di scena, che sarà visibile poche ore dopo la messa in onda in televisione in modalità on demand sul sito 'Ray Play'.