Le puntate della soap Il Paradiso delle signore che andranno in onda su Rai Uno ad aprile 2020, saranno all'insegna dell'amore. Finalmente ci sarà il tanto atteso matrimonio di Adelaide Di Sant’Erasmo e l’imprenditore Achille Ravasi (Roberto Alpi). L’attrice Vanessa Gravina che interpreta i panni della contessa, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Dipiù ha fornito dei dettagli del lieto evento e non solo. L’interprete di Adelaide dopo aver svelato che Umberto e la cognata non smetteranno di provare dei forti sentimenti, ha aggiunto che i Guarnieri fanno bene a non fidarsi del Ravasi alla seguente maniera: “Il motivo non posso rivelarlo.

Lo scopriremo dopo le nozze”.

Il Paradiso delle signore, trame aprile: le nozze di Adelaide e Achille

Negli episodi attuali della celebre fiction pomeridiana che continua ad essere molto seguita, l’attenzione dei telespettatori è concentrata soprattutto sulla nuova coppia formata da Adelaide e Achille. Quest’ultimo in questi giorni sta dimostrando di non essere realmente innamorato della contessa, poiché non è stato difficile capire che è il suo obiettivo è quello di riuscire a saldare tutti i suoi debiti.

Il Ravasi infatti per adesso si sta servendo del patrimonio delle Brancia Di Montalto, per risolvere alcuni suoi affari privati. Nelle ultime ore l’attrice Vanessa Gravina che ne Il Paradiso delle signore riveste il ruolo della cognata di Umberto Guarnieri ha rilasciato delle dichiarazioni esclusive, su ciò che accadrà nelle trame prossimamente. Sulle pagine del settimanale Dipiù Tv è possibile apprendere che Riccardo accompagnerà all’altare la zia, e le farà da testimone.

A quanto pare la Di Sant’Erasmo accetterà nella sua famiglia Angela Barbieri, come fidanzata di suo nipote. Achille e la contessa quindi diventeranno marito e moglie nonostante l’opposizione dei Guarnieri, nell’episodio che salvo variazioni verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Rai giovedì 9 aprile 2020.

Vanessa Gravina dichiara: ‘Ci sarà un colpo di scena dopo il matrimonio’

Stando a quanto si legge sulla rivista diretta da Sandro Mayer, al lieto evento oltre a Marta e Vittorio sarà presente anche Umberto.

A proposito di quest’ultimo, l’attrice milanese ha raccontato che sia il commendatore e la contessa continueranno ad amarsi. L’interprete di Adelaide nella sua lunga intervista, oltre a sottolineare che il suo personaggio non cambierà idea ha fatto sapere in anteprima che dopo le nozze si verificherà un colpo di scena, riguardante il neo sposo. Il Ravasi in realtà attuerà una strategia, già negli appuntamenti che il pubblico seguirà la prossima settimana. Per finire Vanessa Gravina ha spiegato che la Di Sant’Erasmo non sceglierà Achille come un ripiego nonostante non sia il suo grande amore, poiché oltre a provare un sentimento sincero, sarà affascinata dai modi di fare e dalla cultura dell’uomo.