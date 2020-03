Prosegue la consueta messa in onda della fortunata soap opera Il Paradiso delle signore, in programmazione sulla prima rete della Rai. Gli spoiler dell’episodio che verrà trasmesso il 27 marzo 2020, dicono che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) non la prenderà affatto bene non appena scoprirà che Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) non si trova sola a Parigi come credeva. Nello specifico il figlio di Agnese andrà su tutte le furie e non nasconderà la sua delusione, quando apprenderà che la sua fidanzata non gli ha fatto sapere di essere in compagnia di Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini).

Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) invece apprezzerà il discorso preparato da Federico Cattaneo (Alessandro Fella) per l’Expo, sotto lo sguardo irritato di Luciano (Giorgio Lupano).

Salvatore sente la mancanza di Gabriella, Umberto si complimenta con Federico

Nella 115^ puntata che i telespettatori vedranno su Rai 1 venerdì 27 marzo 2020, Salvatore comincerà a sentire la mancanza della sua fidanzata. In particolare, Gabriella sarà a Parigi per motivi di lavoro, e finirà per deludere il fratello di Antonio e Tina.

Nello specifico il socio di Marcello farà fatica a nascondere il suo immenso dispiacere, quando il concierge dell’albergo in cui alloggerà la Rossi gli impedirà di mettersi in contatto con la sua amata. Allo stesso tempo Luciano non riuscirà a non provare astio nei confronti di Umberto Guarnieri, quando si complimenterà con suo figlio Federico. L’intervento di quest’ultimo nel comitato lombardo dell’Expo al fianco del suo vero padre darà i risultati sperati, dato che si rivelerà essere un vero successo il contributo del giovane.

Successivamente nel magazzino più lussuoso di Milano continueranno ad esserci le selezioni, per poter scegliere una venere in grado di sostituire Marina Fiore.

Il fratello di Antonio e Tina furioso, la Rossi costretta a rimanere a Parigi

La storica capo commessa Clelia, proprio quando non rimarrà colpita da nessuna delle candidate si accorgerà di Laura Parisi. Mentre quest’ultima dovrà fare una settimana di prova al paradiso, Salvatore perderà le staffe dopo aver fatto una scoperta riguardante Gabriella.

Scendendo nel dettaglio, il figlio di Agnese verrà a conoscenza che la sua fidanzata in realtà non si trova da sola nella capitale francese, poiché al suo fianco c’è Cosimo. Intanto la Rossi dopo aver esultato di gioia per essere riuscita a presentare la sua nuova collezione nel migliore dei modi, si vedrà costretta a rimandare il suo ritorno nel capoluogo lombardo. La talentuosa stilista rimarrà in Francia a causa della febbre, ma per fortuna a prendersi cura di lei ci penserà proprio il Bergamini.