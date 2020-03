Nuovi colpi di scena accadranno ad inizio aprile ad Il Paradiso delle Signore, la soap opera di grande successo della tv di Stato. Le trame delle puntate in onda dal 6 al 10 aprile, rivelano che Adelaide di Sant'Erasmo trascorrerà una notte di passione con Umberto Guarnieri prima di sposare Achille Ravasi. Federico, invece, lascerà Roberta, mentre Agnese troncherà i rapporti con Gabriella.

Il Paradiso delle Signore, trame al 10 aprile: Clelia accetta Laura al grande magazzino

Gli spoiler delle puntate della soap opera, in onda da lunedì 6 a venerdì 10 aprile su Rai 1, rivelano che i protagonisti si accingeranno a festeggiare la Santa Pasqua.

A tal proposito, il sacerdote Don Saverio si recherà da Vittorio e Marta per procedere alla consueta benedizione dell'abitazione in occasione delle ricorrenze pasquali. Nel frattempo, Federico avrà una brillante idea per richiamare la clientela all'interno del famoso atelier in vista delle feste. In questo frangente, Laura si rivelerà una vera esperta in pasticceria oltre che una brava Venere. Le sue uova pasquali di cioccolata, infatti, stuzzicheranno i palati di tutti quanti. Anche Clelia finalmente cambierà atteggiamento nei suoi confronti.

Agnese non vuole lavorare accanto a Gabriella

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in onda prossima settimana su Rai 1, svelano che Vittorio commissionerà a Laura 100 uova di cioccolato da regalare alle clienti più affezionate, mentre il rapporto tra Agnese e Gabriella si incrinerà dopo la decisione di quest'ultima di lasciare Salvatore, stufa delle sue immotivate scenate di gelosia. La signora Amato, in evidente difficoltà, pretenderà di eseguire i lavori di sartoria presso la sua abitazione e non più accanto alla Rossi.

Dall'altro canto, quest'ultima si sentirà profondamente a disagio, tanto che il clima all'interno del laboratorio non sarà più sereno come un tempo.

Il Paradiso delle Signore: Federico lascia Roberta, Ludovica torna a Milano

Stando alle trame de Il Paradiso delle Signore, si evince che tutti gli occhi saranno puntati sulla storia d'amore tra Roberta e Federico. La Venere deciderà di confessare al fidanzato di averlo tradito con Marcello.

Il figlio di Silvia, già in ansia per l'imminente operazione in Svizzera, reagirà molto male, tanto da troncare la storia. Non contento, il giovane Cattaneo deciderà di affrontare il viaggio della speranza da solo. Intanto, continuerà l'alleanza tra Silvia e Clelia. Le due donne, infatti, trameranno alle spalle di Luciano per non farlo finire nei pasticci. Achille e Adelaide, invece, si accingeranno a diventare marito e moglie, tanto che Ludovica tornerà all'improvviso a Milano per partecipare all'evento.

Adelaide cede alla passione per Umberto prima di sposare Achille

Ludovica non sembrerà ostacolare la storia di Angela e Riccardo, mentre Umberto cercherà di convincere Adelaide a non sposare Achille, in quanto non si fida delle sue intenzioni.

Ma ecco, che i due cognati cederanno alla passione il giorno prima delle nozze. Peccato, che la contessa di Sant'Erasmo accetti ugualmente di diventare la signora Ravasi. Durante l'evento, la Brancia farà una sconvolgente rivelazione a Riccardo, mentre Adelaide incontrerà Umberto prima di partire per la luna di miele. Infine, Marta sarà vinta dai sensi di colpa per aver ingerito il rimedio per l'infertilità.