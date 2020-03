In attesa di riabbracciare Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia è stata protagonista di un confronto a distanza con Grazia Sepe nel corso della puntata di ieri sera (29 marzo) di Live Non è la d’Urso. Quest’ultima ha più volte dichiarato di aver avuto una lunga relazione con Francesco Sarcina e di essere stata qualcosa di più di un’amante. Dall’altra parte la siciliana aveva precisato di aver già perdonato la giovane e di aver accettato il ‘faccia a faccia’ per farle comprendere che anche lei è stata “vittima di un narcisista”.

Ben presto, però, la discussione si è accesa con la Sepe che ha criticato l’influencer come madre.

Affermazioni che hanno provocato la reazione stizzita della trentanovenne che si è alzata ed è stata sul punto di lasciare la trasmissione. “Non puoi giudicare la mia vita. Sei qui grazie a me che ti ho dato un po’ di lustro”. In seguito la Sepe è finita anche nel mirino di Fernanda Lessa e Giovanni Ciacci.

Grazia Sepe: 'Sono stata con Francesco per 4 anni, per me sei una calcolatrice'

Alta tensione tra Clizia Incorvaia e Grazia Sepe nel corso di Live Non è la d’Urso.

In collegamento da Porto Empedocle (in provincia di Agrigento) l’ex gieffina, prima del confronto, aveva affermato di aver ritrovato la serenità e di non provare particolare astio nei confronti della giovane per la sua love story con l’ex marito. La discussione si è accesa quando la ventiduenne ha affermato che Francesco Sarcina la trattava come se fosse la 'sua donna'. “Siamo stati insieme per quattro anni e non riesco a comprendere come hai fatto a non rendertene conto.

Per me tu sei una calcolatrice” - ha dichiarato la Sepe.

Immediata la replica della Incorvaia che ha sottolineato che il cantante ha avuto anche altri flirt e che ha le prove che lei non sia stata la sua unica amante. “Ho le chat che lo dimostrano, posso mostrartele quando vuoi”. Dall’altra parte la Sepe ha riferito che Sarcina si comportava come se fosse il suo compagno e che quest’ultimo ha anche tranquillizzato la madre che era contraria alla loro relazione.

"Sei una delle tante"

Clizia Incorvaia contro l'amante del suo ex marito che l'ha attaccata a Live #noneladurso pic.twitter.com/jB6NbbrGfD — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 29, 2020

Clizia Incorvaia perde le staffe e chiede di chiudere il collegamento: 'Stai dando un pessimo esempio'

Clizia Incorvaia ha perso le staffe quando Grazia Sepe l’ha provocata sul suo ruolo di madre. La trentanovenne, visibilmente contrariata, ha manifestato l’intenzione di chiudere il collegamento con Live Non è la d’Urso. “Io sono madre e tu non sai niente di come si gestiscono certe situazioni. Non sai cosa significa tenere unita una famiglia e dover rispondere ad una figlia che ti chiede di dare un bacio al padre.

Sei una maleducata ed un pessimo esempio” - ha riferito l’influencer che ha aggiunto che in una circostanza l’ex marito l’ha definita “ameba”.

Dall’altra parte la Sepe ha affermato di aver visto Francesco Sarcina fino alla fine di gennaio e di aver troncato quando ha compreso che l’artista non aveva intenzioni serie. La giovane è finita nel mirino di Fernanda Lessa, ospite in studio, che l’ha attaccata rimarcando che non avrebbe mai dovuto avere una relazione con un uomo sposato.