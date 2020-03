Il Paradiso delle Signore 4 è pronto per una nuova emozionante settimana con le vicende delle famiglie della Milano degli anni Sessanta. Secondo le anticipazioni, nelle puntate dal 30 marzo al 3 aprile, Federico deciderà di operarsi, ma per i Cattaneo non sarà facile trovare il denaro per l'intervento. La zia Ernesta potrebbe essere fondamentale per loro, ma le cose non andranno come speravano. Clelia e Silvia saranno unite per evitare che Luciano si rivolga a uno strozzino. Intanto per Gabriella e Salvatore ci saranno ancora incomprensioni e la ragazza chiederà una pausa di riflessione, mentre Agnese cercherà conforto in Armando.

Al Paradiso, Laura Parisi comincerà il suo periodo di prova e verrà finalmente assunta come nuova Venere. Infine, Achille continuerà a circuire la Contessa per mettere le mani sul suo patrimonio.

Negli spoiler settimanali dal 30 marzo al 3 aprile, al Paradiso delle Signore la zia Ernesta proverà ad aiutare i Cattaneo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 della settimana dal 30 marzo al 3 aprile raccontano che per la famiglia Cattaneo saranno giorni ricchi di avvenimenti. Dopo la decisione di Federico di sottoporsi ad una nuova operazione, i coniugi dovranno recuperare il denaro necessario per questo passo.

Nel frattempo, la zia Ernesta avrà un malore e sarà accolta da Luciano e Silvia: per sdebitarsi, la donna deciderà di aiutarli economicamente. Purtroppo, però, le cose non andranno come tutti speravano, poiché si scoprirà che la zia a causa di una truffa non avrà più il denaro che credeva. A questo punto, Luciano arriverà a pensare di indebitarsi con uno strozzino pur di dare una possibilità a Federico, ma Clelia scoprirà le sue intenzioni e si rivolgerà a Silvia.

Le due donne, unite, troveranno una possibile soluzione al loro problema: potrebbero tentare di parlarne con Umberto, il padre naturale di Federico.

Nel frattempo, per Gabriella e Salvatore le incomprensioni non finiranno. La gelosia del ragazzo sarà sempre più insostenibile e la stilista gli chiederà una pausa di riflessione. L'allontanamento della coppia susciterà la preoccupazione di Agnese che si appoggerà ad Armando.

Cosimo, intanto, deciderà di approfittare del momento per farsi ancora avanti con Gabriella. Salvatore, invece, affronterà Bergamini con rabbia, colpendolo con un pugno. Successivamente, il giovane Amato si scuserà con l'imprenditore, cercando di avere con lui un dialogo civile.

Secondo gli spoiler al 3 aprile, Marta continuerà a mentire a Vittorio, prendendo delle medicine

Le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 30 marzo al 3 aprile rivelano che Achille proseguirà con il suo piano. L'uomo cercherà di convincere Adelaide della scarsa capacità di amministrare di Riccardo, ma Umberto inviterà sua cognata a riflettere bene prima di togliere a suo nipote la gestione del patrimonio.

Al grande magazzino, intanto, Laura Parisi farà il suo periodo di prova e verrà finalmente assunta come commessa. Marta, invece, continuerà a mentire a Vittorio, assumendo a sua insaputa delle medicine che potrebbero aiutarla contro la sterilità.