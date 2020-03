Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', nelle puntate che andranno in onda da domenica 22 a venerdì 27 marzo su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Samuel sarà ancora molto furioso per essere stato abbandonato sull'altare da Lucia e quindi andrà alla festa di fidanzamento dell'Alvarado e dell'ex parroco per insultarli davanti a tutti gli abitanti di Acacias 38. Ma non è tutto, perché ci sarà Fulgencia, la balia di Milagros che fuggirà dal paesino spagnolo, dopo che vedrà una cosa che la sconvolgerà.

Samuel rovinerà la festa di Lucia

L'Alday si rivolgerà al priore Espineira per trovare un alleato in lui, però, quest'ultimo non avrà nessuna intenzione di aiutarlo, almeno fino a quando Samuel non si presenterà con un piano per impossessarsi dell’eredità dei Marchesi di Valmez.

Intanto, Telmo e Lucia dopo tante sofferenza vorranno finalmente rendere pubblica la loro relazione, ma arriverà Samuel a La Deliciosa e rovinerà la festa di fidanzamento dei due giovani. In particolare, l'uomo insulterà l'ex parroco e la Alvarado, davanti a tutti gli invitati e durante lo sfogo si scaglierà anche contro Felipe, a cui riserverà forti critiche.

L’Alday riterrà che il marito di Celia avrebbe dovuto mostrarsi più duro nei confronti della Alvarado, obbligandola a sposarlo.

Celia sconvolgerà Fulgencia

Fulgencia ritornerà a casa dopo aver svolto una commissione per Celia, però quando si avvicinerà all'abitazione sentirà Milagros, piangere disperatamente. La balia della bambina aprirà la porta e vedrà la cugina di Lucia fare qualcosa di sconvolgente alla piccola neonata.

E così Fulgencia di fronte a questa scena fuggirà da Acacias.

Intanto, Padre Bartolomé avrà intenzione di cercare tutti i documenti necessari per compromettere il priore Espineira. Dopo poco tempo, l'amico di Telmo entrerà in possesso di qualcosa di molto importante, che lo spiazzerà.

Batan obbligherà Samuel ad uccidere un uomo

Nel frattempo, Samuel riceverà la visita di Batan, il quale gli chiederà di commettere un crimine per suo conto.

In particolare, l'Alday dovrà minacciare o addirittura uccidere un cliente dello strozzino. Ovviamente, Samuel non potrà tirarsi indietro, in quanto sarà l'unico modo che avrà per saldare il debito con Batan. Le sorprese non finiranno qui, in quanto nel cofanetto di Servante, sarà nascosto un segreto molto importante.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire cosa succederà ad Acacias 38. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere le ultime puntate in diretta televisiva, potrà recuperarle tramite la piattaforma di Mediaset play.