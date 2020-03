La soap Beautiful attende i numerosissimi fan anche nel pomeriggio di sabato 21 marzo, dove le vicende saranno incentrate su Thomas, Douglas e il loro dolore dopo la prematura scomparsa di Caroline. Il bambino troverà conforto tra le braccia di Hope, la quale sembrerà condividere con il piccolo figlio di Thomas il dolore per la perdita di una persona cara. Taylor noterà come questo fatto possa essere di aiuto ad entrambi e ne parlerà con Ridge.

Spoiler Beautiful: Douglas consolato da Hope dopo la morte di Caroline

La soap Beautiful, in onda ininterrottamente dagli anni '90 in Italia, continua a destare l'interesse dei telespettatori, anche grazie ai numerosi colpi di scena che interessano le vicende di casa Forrester. Ultima in ordine di tempo l'improvvisa morte di Caroline Spencer, deceduta a causa di un embolo, lasciando soli e affranti nel dolore Thomas e il figlioletto Douglas. Proprio su questi ultimi sarà incentrato anche il nuovo episodio in onda su Canale 5 sabato 21 marzo.

In particolare Douglas sarà traumatizzato dalla perdita della giovane mamma e verrà consolato da Hope, la quale gli parlerà anche della piccola Beth e di come la bambina sia in paradiso.

Taylor vede di buon occhio l'avvicinamento tra Douglas e Hope

Taylor, dopo aver visto Hope e Douglas insieme non potrà fare a meno di notare come il loro legame possa essere un toccasana per entrambi. Sia Hope che Douglas, infatti, si troveranno a dover superare profondi dolori.

La Logan dovrà ancora metabolizzare la scomparsa di Beth, mentre Douglas quello della sua adorata mamma. Per tale motivo, la madre di Thomas parlerà con Ridge dell'avvicinamento di Hope e Douglas, non escludendo che questo potrebbe portare anche a riunire la giovane Logan con Thomas.

Ridge però sembrerà contrario a questa ipotesi e inviterà la ex moglie a non immischiarsi nella vicenda. Dalle anticipazioni sui prossimi episodi di Beautiful, si viene a sapere che il ritorno a Los Angeles di Thomas e Douglas, rivoluzionerà la vita di Hope e di molti altri protagonisti della soap tv americana.

Negli Usa sospese le riprese di Beautiful a causa dell'emergenza sanitaria

Dalle ultime notizie provenienti dagli Usa invece, si viene a conoscenza che, a causa dell'emergenza sanitaria mondiale, sono state sospese sino a data da destinarsi le riprese della soap tv, in modo da salvaguardare la salute di tutti gli attori e degli addetti ai lavori. In attesa di capire se le puntate italiane continueranno ad essere mandate in onda regolarmente, si ricorda che, il prossimo episodio di Beautiful andrà in onda sabato 21 marzo su Canale 5, a partire dalle 13:40. Su Mediaset play invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.