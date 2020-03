Inizia una nuova settimana con Il Paradiso delle Signore 4, che andrà in onda su Rai dal 16 al 20 marzo. Episodi cardine, nel corso dei quali vedremo la nascita di una storia d'amore e un ritorno di fiamma. Ci sarà spazio anche per gli intrighi a casa Guarnieri, dove la contessa e il Ravasi metteranno in difficoltà Umberto.

Non ci saranno notizie positive per Vittorio e Marta, che avrà gli esiti dei ripetuti controlli medici ai quali si è sottoposta, nella speranza di diventare madre. Di seguito, le anticipazioni della puntata di lunedì 16 marzo 2020.

Il Paradiso delle Signore puntata di lunedì 16 marzo: trama e anticipazioni

Lunedì 16 marzo su Rai 1 spazio ai nuovissimi episodi della soap opera campionessa di ascolti. Angela, dopo aver trascorso dei momenti magici con Riccardo, avrà la testa tra le nuvole. La Venere si confiderà con le colleghe ed amiche Roberta e Gabriella, raccontando loro di aver baciato l'affascinante Guarnieri.

A casa Conti l'atmosfera sarà triste e malinconica. Vittorio e Marta attendono i risultati delle analisi alle quali si è sottoposta la giovane donna, dopo aver perso il bambino tempo fa.

Purtroppo, gli esami confermeranno che Marta non può avere figli. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 svelano che Vittorio non si arrenderà e proverà a rintracciare il medico Reisemann, un luminare svizzero al quale affiderà il complicato caso di sua moglie.

L'arrivo di Enza Sampò

La puntata de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì vedrà l'entrata di un nuovo personaggio, anche se non si sa per quanto tempo rimarrà.

Si tratta di Enza, una giornalista dal piglio moderno che si interesserà alla novità del momento, ovvero il lancio della vendita dei bikini.

Nel frattempo, Irene approfitterà della tristezza di Rocco per avvicinarsi a lui. Ora che Marina è partita per Roma, ha campo libero. Il giovane però, sembra davvero disperato e inconsolabile, proprio adesso che era riuscito a conquistare il cuore della Fiore dovrà rinunciare al suo amore.

Riccardo lascia Ludovica

Infine, Riccardo prenderà una scelta definitiva. Rendendosi conto di essere innamorato di Angela, non ce la farà più a mentire con Ludovica. Consapevole delle grane alle quali andrà incontro, si farà coraggio e dirà alla fidanzata che tra loro è finita. Inutile dire che la giovane non la prenderà affatto bene.

Ludovica si metterà tra Riccardo e Angela? Visti i precedenti, ci si immagina di sì. Il prosieguo della storia però, si saprà solo con le prossime anticipazioni dell'amata soap Il Paradiso delle Signore 4 in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 e le cui repliche si possono vedere sul portale gratuito RaiPlay.