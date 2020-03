Il Paradiso delle Signore 4 va in onda dal 15 al 20 marzo 2020 su Rai 1 con le nuove puntate. Le anticipazioni raccontano che Marta darà una brutta notizia a Vittorio, mentre Riccardo prenderà una decisione definitiva in merito al rapporto con Ludovica.

Tensione alle stelle tra Silvia e Vittorio. I due non riusciranno più a nascondere la situazione. Clelia capirà che è arrivato il momento di farsi coraggio.

Inoltre, Silvia riceverà un mazzo di fiori con un biglietto anonimo. Vittorio non c'entra, dunque un altro uomo sta pensando a lei.

Il Paradiso delle Signore 4, puntate 15-20 marzo 2020

Nella puntata di lunedì della soap opera, Angela informerà le amiche Roberta e Gabriella di aver baciato Riccardo e di provare un forte sentimento per lui. Intanto, Marta dovrà affrontare l'ennesimo dramma: non può avere figli. Nonostante ciò, Vittorio tenterà l'ultima carta e proverà a contattare un luminare il dottor Reisemann.

Marina è partita per Roma inseguendo il sogno di diventare attrice. Sarà una buona occasione per Irene, che offrirà il so sostegno, di certo non disinteressato, a Rocco.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 raccontano poi che Riccardo verrà messo in difficoltà dalla decisione di Ludovica di dichiarare ufficialmente il loro fidanzamento, ignara del fatto che il Guarnieri voglia mettere la parola fine alla loro relazione. Insomma, un bel pasticcio.

Nell'episodio di martedì, vedremo Achille Ravasi alle prese con la gestione del patrimonio di Ludovica che, insospettita, inizierà ad indagare sul passato dell'oscuro uomo.

La sofferta decisione di Angela

Angela invece, sentendosi in difetto con Riccardo, preferirà chiudere con lui, spezzandogli il cuore. Nella puntata di mercoledì de Il Paradiso delle Signore 4, Silvia e Luciano fingeranno che le cose tra loro non siano mai cambiate. A tal proposito, il ragioniere organizzerà una festicciola per la moglie.

Nello stesso tempo, Luciano si avvicinerà di nuovo a Clelia, confidandole le sue sofferenze.

La capo commessa non resterà indifferente alla sua presenza. Si riaccenderà la vecchia fiamma della passione?

Intanto, Riccardo si farà coraggio e, convinto dei suoi sentimenti, si recherà da Ludovica per metterla al corrente di quanto successo con Angela.

Un mazzo di fiori misterioso

Continuano i colpi di scena nella puntata di giovedì de Il Paradiso delle Signore 4. Silvia riceve un mazzo di fiori. La donna sarà certa che il mittente sia Luciano, ma dovrà ricredersi: chi le ha fatto quel regalo inaspettato?

Tensione a casa Guarnieri, dopo che Riccardo comunicherà la scelta di aver lasciato Ludovica.

Ormai, il ragazzo è pronto a vivere alla luce del sole la sua storia d'amore con la bella Angela.

Il ragionier Luciano porterà Silvia fuori a cena, ma non farà i conti con il destino. Al tavolo di fronte si trovano Clelia ed Ennio. La tensione sarà nell'aria.

Il responso definitivo sulla situazione clinica di Marta

La puntata conclusiva della settimana dal 15 al 20 marzo 2020 de Il Paradiso delle Signore porta una brutta notizia. Le analisi di Marta confermano che non può avere figli. Vittorio cercherà di consolare la moglie, sebbene abbia il cuore spezzato.

A casa Cattaneo ormai regna il gelo.

Silvia e Luciano si parlano a malapena e Federico inizia a capire che qualcosa di grave è successo nella sua famiglia. Il ragioniere si recherà da Clelia per dirle che, nonostante sia in crisi con la moglie, non ha alcuna intenzione di riprendere la relazione con lei.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 delle puntate dal 15 al 20 marzo 2020 raccontano infine che Clelia non rinuncerà all'amore per Luciano. Mentre sta per incontrare Ennio, cambierà strada e si precipiterà dal ragioniere.