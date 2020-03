Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la TV Soap scritta dai fratelli Bell campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate, in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che la partenza di Steffy contribuirà al ritorno di Thomas Forrester a Los Angeles. Qui, il giovane comunicherà alla famiglia che Caroline Spencer è purtroppo deceduta. Ridge e Taylor Hayes, invece, si scambieranno un bacio che sarà visto da Brooke Logan.

Beautiful anticipazioni: Steffy lascia Los Angeles

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate che saranno trasmesse a marzo sui teleschermi di Canale 5, rivelano che i telespettatori assisteranno alla momentanea uscita di scena di Steffy Forrester. In particolare, la ragazza deciderà di trasferirsi per qualche tempo in Europa per sistemare alcuni problemi dell'azienda di famiglia. Prima di partire, la madre di Kelly e Phoebe consiglierà a Hope Logan di provare a sanare il suo matrimonio con Liam Spencer, entrato in crisi in seguito alla morte di Beth.

Un escamotage per permettere all'attrice Jacqueline Macinnes Wood di prendersi una pausa dal set dopo essere diventata mamma.

Caroline Spencer muore, Thomas Forrester torna a casa

Se Steffy abbandonerà Los Angeles per qualche tempo, la famiglia Forrester sarà raggiunta da una tragica notizia. In particolare, Thomas Forrester informerà che la moglie Caroline Spencer è morta in seguito ad una grave malattia.

Per questo motivo il giovane, insieme al figlio Douglas, si trasferirà nella villa di Eric, ancora scosso e provato dalla tragedia che si è abbattuta su tutta la famiglia. Successivamente, Douglas stabilirà un rapporto meraviglioso con Hope. Una vicinanza, che permetterà al figlio di Taylor di mettere gli occhi addosso alla madre di Beth. Una situazione, che indispettirà non poco Liam.

Ridge Forrester e Taylor Hayes pericolosamente vicini

Le trame di Beautiful, in onda a marzo su Canale 5, rivelano che Ridge Forrester e Taylor Hayes trascorreranno un momento d'intimità, complice la fine tragica di Caroline. In dettaglio, l'ex psichiatra bacerà l'ex marito portando alla luce vecchi sentimenti mai sopiti. Una scena che sarà vista da Brooke Logan, la quale affronterà in un secondo momento l'eterna rivale. In questo frangente, la madre di Steffy assicurerà di non provare più niente per lo stilista, se la rivale non le chiedesse di lasciare Los Angeles.

Sally Spectra torna a lavorare alla Forrester Creations

Sally Spectra, invece, deciderà di tornare a lavorare alla Forrester Creations. La donna, infatti, rifiuterà la proposta dell'editore per tornare al fianco di Ridge. Katie Logan, nel frattempo, si riavvicinerà a Bill Spencer, che capirà l'importanza di una famiglia unita. Per questo motivo motivo, darà una nuova chance alla storia con l'ex moglie. Si prospetta, quindi, un mese di marzo ricco di colpi di scena per gli amanti di Beautiful.