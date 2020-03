Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap arrivata alla sua quarta stagione su Rai 1.

Gli spoiler della puntata in programma il 9 marzo, rivelano che Angela Barbieri deciderà di trascorrere del tempo in compagnia di Riccardo Guarnieri dopo aver provato a togliersi la vita. I due giovani, infatti, si rifugeranno a Rapallo per ritrovare la giusta serenità. Gabriella Rossi e Salvatore Amato, invece, entreranno di nuovo in crisi per colpa di Cosimo Bergamini.

Il Paradiso delle Signore, puntata 9 marzo: Angela Barbieri e Riccardo Guarnieri si rifugiano a Rapallo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in programma lunedì 9 marzo su Rai 1, annunciano importanti sviluppi per gli appassionati a questo sceneggiato.

In particolare, Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) arriverà appena in tempo in salvare la vita ad Angela Barbieri (Alessia Debandi) dopo aver tentato il suicidio, sopraffatta dal dolore del distacco definitivo di suo figlio Matteo. La Barbieri, una volta ripreso conoscenza, chiederà al Guarnieri di non far sapere a nessuno cos'è accaduto.

Peccato, che Marcello (Pietro Masotti) consideri il fratello di Marta (Gloria Radulescu) una minaccia, tanto da convincere la sorella ad allontanarlo dalla sua vita. Tuttavia, la giovane "Venere" non ascolterà il consiglio del congiunto, tanto da recarsi a Rapallo insieme al figlio di Umberto (Roberto Farnesi) per trascorrere un weekend rilassante. Qui, Angela e Riccardo appariranno sempre più complici, tanto da confidarsi a vicenda i loro problemi.

Gabriella Rossi e Salvatore Amato entrano in crisi

La trama de Il Paradiso delle Signore, in programma il 9 marzo sul primo canale della tv di Stato, rivela che la storia d'amore tra Gabriella Rossi e Salvatore Amato attraverserà una nuova crisi. Il fratello di Tina, infatti, sarà sempre più geloso del legame lavorativo tra la stilista e Cosimo Bergamini, e ben presto i due inizieranno a discutere sempre di più.

Intanto al grande magazzino, Marta Guarnieri e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) annunceranno l'arrivo di una nuova collezione in previsione dell'estate. A tal proposito, Agnese (Antonella Attili) sarà molto scettica nei confronti della linea di bikini. La donna, infatti, crederà che l'esposizione di tale indumento estivo sia qualcosa di immorale, mentre i coniugi Conti cercheranno di convincerla del contrario.

In attesa di scoprire cosa succederà, si ricorda che la soap opera ambientata nel grande magazzino milanese, è visibile in diretta streaming e in versione on demand su 'Rai Play', il servizio gratuito della tv di Stato.