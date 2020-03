Poco dopo la messa in onda dell'undicesima puntata di The Walking Dead, la rete televisiva statunitense AMC ha rilasciato un promo del dodicesimo appuntamento, il cui titolo è 'Walk With Us' che significa 'Cammina con noi'. La 10x12 di TWD, andrà in onda il 15 marzo 2020 negli Usa e il 16 marzo 2020 in Italia. Inoltre, la rete americana ha anche condiviso online il trailer, uno sneak peek, i primi minuti e la sinossi ufficiale del prossimo episodio dell'omonima serie di fumetti scritta da Robert Kirkman.

Negan continuerà ad aiutare Alpha e il suo gruppo

Nella sinossi ufficiale della 10x12 di The Walking Dead, è stato anticipato che l'ex leader dei Salvatori continuerà ad aiutare Alpha e il suo gruppo di Sussurratori, a lanciare un altro furioso attacco contro la comunità di Hiltop.

Invece, secondo quanto mostrato nel trailer della prossima puntata di TWD, Negan sarà impegnato con tutte le sue forze ad aiutare la madre di Lydia a portare a compimento la sua missione. Ma non è tutto, perché nel frattempo tutti gli abitanti di Hiltop saranno feriti, in fuga e in preda al panico più assoluto, dopo il terribile scontro.

Inoltre, nei primi minuti della puntata alcuni protagonisti tra cui Carol, Daryl, Lydia, Mary proveranno a difendersi dagli zombie, dai Sussurratori e dalle fiamme provocate da questi ultimi. Nel frattempo, Ezekiel porterà in salvo alcuni bambini, però si accorgerà che Judith non sarà con il gruppo.

In particolare, la figlia di Rick Grimes sarà in grave pericolo e agirà per difendersi, ma tutto ciò porterà delle conseguenze mortali per un'altra persona.

Resterà da vedere, se questo gesto segnerà o meno il modo di vivere e di agire della ragazzina.

Aaron incontrerà Negan con una maschera

Nel primo sneak peek pubblicato dalla rete americana AMC, Aaron incontrerà l'ex leader dei Salvatori nel bosco. Il ragazzo vedrà quest'ultimo con una maschera del gruppo di Alpha e si renderà conto, che l'uomo si sarà alleato con i Sussurratori.

A quel punto, Negan proverà a spiegare ad Aaron che non è come sembra, ma il ragazzo non darà il tempo all'ex leader dei Salvatori di parlare e impugnerà un machete per farlo fuori.

Poco dopo, le cose si complicheranno, in quanto arriveranno sempre più zombie nel bosco e il membro della comunità di Alexandria dovrà rimandare lo scontro con il villanian delle precedenti stagioni. Infine, verranno mostrate altre immagini dei bambini portati in salvo, oltre a quelle di Negan insieme ad Alpha e altre foto di lotta per la sopravvivenza, da parte della comunità di Hiltop.

Non ci resta che aspettare la messa in onda del prossimo episodio della decima stagione, per scoprire come andrà a finire lo scontro tra i membri delle varie comunità e i Sussurratori.