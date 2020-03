Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la TV Soap iberica che da ormai tanti anni intrattiene i telespettatori italiani. Gli spoiler spagnoli in onda a breve sui teleschermi di Canale 5, rivelano che Raimundo Ulloa tornerà a Puente Viejo da solo. In particolare, l'uomo dimostrerà di avere perso i contatti con la moglie Francisca Montenegro in seguito al salto temporale di 4 anni.

Il Segreto: salto temporale a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5, rivelano che i seguaci assisteranno ad un salto temporale di ben quattro anni, dove si noterà fin da subito l'assenza di Francisca (Maria Bouzas) e del coniuge Raimundo (Ramon Ibarra).

Se della prima si perderanno le tracce, l'Ulloa tornerà molto presto nelle vicende ambientate a Puente Viejo.

Tutto comincerà esattamente quando Fernando (Carlos Serrano) deciderà di appiccare il fuoco all'interno borgo iberico. Il Mesia, scoperto che Garcia Morales ha firmato il decreto per evitare la sommersione del paesello, perderà completamente il lume della ragione, tanto da dare alle fiamme tutte le abitazioni, compresa la Villa. La Montenegro, a questo punto, non avrà altra scelta se non quella di trasferirsi in un'altra località insieme al marito, mentre il capomastro Mauricio (Mario Zorrilla) partirà per l'America in cerca di Fe.

Raimundo sul punto di vedere Marcela e Tomas insieme

Nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, assisteremo a numerosi colpi di scena che stravolgeranno le vicende in seguito al salto temporale di quattro anni. Ad esempio, Marcela sarà costretta a mandare avanti da sola la locanda in seguito all'arresto di Matias per una rissa degenerata. Qui, la Del Molino cederà alle lusinghe di Tomas De Los Vivos (Alejandro Vergara), tanto da intralciare con lui una relazione extra-coniugale, se l'arrivo inaspettato di Raimundo a Puente Viejo non complicasse i suoi piani.

Qui, i due giovani amanti rischieranno di essere visti baciarsi dal padre di Emilia (Sandra Cervera), che rivelerà alla nipote di non sapere dove si trova Francisca, tanto da aver sperato che fosse tornata a casa.

L'Uolla alla ricerca di Francisca

Con la passare del tempo, Raimundo capirà che Francisca non è mai arrivata a Puente Viejo. Nonostante questo, l'Ulloa non si arrenderà davanti all'evidenza, tanto da iniziare a compiere delle indagini personali sulla delicata questione.

Per questo motivo, il vecchio locandiere si spingerà addirittura alla Villa, un tempo sua dimora, per incontrare l'impresario Ignacio Solozabal. Purtroppo, il nuovo arrivato dimostrerà di non avere mai visto la Montenegro. Che fine ha fatto la matrona? In attesa di saperlo, si ricorda che Il Segreto torna lunedì 16 marzo su Canale 5.