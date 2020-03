Giovedì 19 marzo, in America, andrà in onda il diciottesimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. La ABC, dopo aver annunciato lo stop delle riprese a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus, trasmetterà infatti la prima delle ultime quattro puntate già realizzate. Intitolata “Give a Little Bit”, la 16x18 seguirà le vicende della protagonista alle prese con una giornata interamente dedicata agli interventi pro bono. Un'iniziativa lodevole che tuttavia scatenerà il panico tra le corsie del Grey Sloan Memorial.

La necessità di liberare le sale operatorie porterà, infatti, i chirurghi a rimandare ben venticinque interventi. Le rimostranze dei pazienti e dei familiari non si faranno attendere tanto che in pronto soccorso si verificherà una vera e propria sommossa.

Meredith Grey e il suo team costretti a fronteggiare una rivolta in ospedale

Nel bel mezzo della rivolta, la protagonista dovrà anche fare i conti con lo strano comportamento messo in atto da Andrew DeLuca. Lo specializzando, dopo aver intrapreso un percorso di psicoterapia, continuerà infatti a manifestare dei comportamenti insoliti.

Costretto ad interrompere l'attività chirurgica fino a nuovo ordine, il ragazzo continuerà tuttavia ad effettuare consulti. Nello specifico, Andrew si occuperà di un'adolescente che accuserà strani sintomi. L'impossibilità di agire da solo spingerà dunque lo specializzando a provare il tutto per tutto pur di convincere Miranda Bailey che la paziente si trova in grave pericolo di vita. Il breve trailer dell'episodio si conclude quindi con il ragazzo accerchiato dai pazienti e con Meredith Grey che preoccupata dalla surreale atmosfera in ospedale esclama: "Tutto questo non ha senso".

Grey's Anatomy 16, Jesse Williams su Jackson e Vic: 'Avremo delle risposte'

Benché la trama ufficiale del diciottesimo episodio di Grey's Anatomy non faccia riferimento a quanto accadrà tra Jackson Avery e Vic Hughes dopo il confronto avvenuto nella 16x17, qualche interessante anticipazione è stata fornita da Jesse Williams. L'attore, intercettato dai microfoni di Entertainment Tonight, ha infatti chiarito che la separazione tra i due ragazzi non sarà definitiva Ecco le parole dell'attore a tal proposito:

"Avremo delle risposte prima della fine della stagione.

Jackson, in seguito alla fine della storia con il suo grande amore, ha avuto un paio di relazioni altalenanti e non ha ancora messo i piedi per terra. Io credo che non sia ancora totalmente disponibile come vorrebbe dare a vedere. Quindi si, continueremo a sondare questi aspetti."Infine l'attore ha rassicurato i fan circa la possibilità di rivedere Harriet, ossia la bambina frutto dell'amore tra Jackson Avery ed April Kepner.