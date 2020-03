La celebre serie televisiva pomeridiana Il Paradiso delle signore, continua a fare compagnia al pubblico con delle travolgenti storie. Al centro delle trame dell’episodio in programmazione su Rai Uno il 24 marzo 2020, ci saranno ancora una volta due storici personaggi. Si tratta di Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano), che verrà smascherato dalla moglie Silvia (Marta Richeldi). Quest’ultima perderà le staffe nell’istante in cui suo marito le ricorderà nuovamente il suo grande sbaglio fatto per non avergli subito detto che il padre biologico di Federico (Alessandro Fella) in realtà è Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Scendendo nel dettaglio, la nonna della piccola Margherita non ci penserà due volte a mettere alle strette il consorte per rivelargli di essere al corrente della sua infedeltà.

Federico segue il consiglio della madre, Riccardo deciso ad affrontare Marcello

Non mancheranno di certo colpi di scena e momenti di forte tensione, nel corso della 112esima puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai martedì 24 marzo 2020 a partire dalle ore 15:40. Gli spoiler annunciano che Silvia inviterà Federico a non far sapere al padre Luciano quale sarà il suo prossimo impegno lavorativo.

Il fratello di Nicoletta, non essendo a conoscenza della grossa e sconcertante menzogna della madre, ovvero di essere figlio di Umberto Guarnieri, ascolterà il consiglio della donna. Inoltre il compito dell’ex fidanzato di Roberta sarà di fondamentale importanza, dato che dovrà dare una mano proprio al suo vero genitore a Roma in occasione dell’evento dell’Expo. Nel contempo Riccardo non vorrà più perdere tempo per affrontare Marcello una volta per tutte, con l’obiettivo di fargli sapere la verità.

La Calligaris respinge le avance di Ennio, Silvia apprende della tresca di Luciano e Clelia

Nello specifico, il cognato del Conti sarà intenzionato a confessare al socio di Salvatore che lui e sua sorella Angela si amano. Successivamente, Marta continuerà ad organizzare la sua partenza dal capoluogo lombardo per recarsi a Parigi con Gabriella, all’insaputa del marito Vittorio. Intanto Ennio riceverà un due di picche da Clelia quando tenterà di farla cadere tra le sue braccia per l’ennesima volta.

Infine, i coniugi Cattaneo si renderanno protagonisti di una nuova lite. Silvia, non appena suo marito Luciano si scaglierà contro di lei per aver taciuto per tutti questi anni, replicherà alla pesante accusa in un modo sorprendente. La nonna della piccola Margherita, farà notare all’uomo che ha sposato di essere a conoscenza della sua relazione extraconiugale con la capo commessa Calligaris.