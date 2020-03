Germano Bellavia, l'attore che interpreta Guido Del Bue nella celebre soap partenopea Un posto al sole sta facendo parlare molto di sé, nelle ultime ore. In merito al protagonista della fiction, è circolato un video sui social in cui l'uomo criticava aspramente le misure prese dallo Stato a proposito dell'emergenza Coronavirus. Successivamente, Bellavia ha rimosso il video affermando che si era trattato di uno scherzo e di una provocazione per i suoi fan, contro la noia di queste giornate. L'attore ha dichiarato che si trattava del video privato di una sceneggiatura e provvederà a denunciare chi lo ha diffuso.

Il video di Guido di Upas fa il giro del web e fa discutere, ma l'attore ha smentito tutto

Ha sollevato diverse polemiche il video di Germano Bellavia (Guido Del Bue di Un Posto Al Sole). L'attore napoletano ha condiviso sulla sua pagina ufficiale di Facebook un video in cui attaccava duramente la Rai e lo Stato. Con toni accesi e a tratti volgari, si scagliava contro gli inviti a restare in casa in netto contrasto, a suo dire, con alcuni servizi giornalistici che parlavano degli alberghi e delle attività in grossa crisi economica.

Nel video, Bellavia, accusava lo Stato di difendere i propri interessi, prendendo denaro dai commercianti.

I toni aggressivi e gli argomenti trattati dall'attore napoletano hanno subito fatto il giro del web ed il video è stato condiviso da numerosi utenti prima di essere cancellato dallo stesso autore.

L'attore di Guido di Upas ha dichiarato che si trattava di una sceneggiatura

Successivamente, Germano Bellavia, ha pubblicato un altro video in cui ha spiegato di aver realizzato semplicemente uno scherzo per movimentare la giornata degli utenti.

In questo periodo di noia per molti, infatti, secondo l'attore sarebbe stata una trovata simpatica. "Pensate davvero che avrei potuto dire tutte quelle cose brutte contro il mio Stato?" ha aggiunto l'interprete di Guido Del Bue, invitando i suoi fan a non credere a tutto ciò che si vede nel web.

Germano Bellavia, poco dopo, ha inviato la smentita anche a Fanpage, con toni molto più seri, precisando che il video diffuso faceva parte di una sceneggiatura che stava preparando con il suo staff.

Inoltre, l'attore ha sottolineato che si trattava di un video privato, condiviso illegalmente su Facebook da persone che non conosce e che provvederà a denunciare.

Intanto, a causa dell'emergenza Coronavirus, anche il set di Un Posto al Sole, in cui Germano Bellavia è Guido, uno dei protagonisti storici, è stato sospeso. Le puntate della soap registrate fino ad ora copriranno la programmazione fino al prossimo 10 aprile.