Si preannuncia ricca di colpi di scena la nuova stagione della soap opera Una vita, che su Canale 5 partirà da aprile 2020. Le anticipazioni spagnole rivelano che nei prossimi episodi italiani, Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) quando sarà ormai sposata con Eduardo Torralba (Paco Mora), e madre del piccolo Matteo (Adrián Hernández) aprirà gli occhi su Telmo Martinez (Dani Tatay). Quest’ultimo dopo essere tornato ad Acacias 38 dimostrerà di non aver sottratto il denaro della cugina della defunta Celia dieci anni fa, grazie alla confessione di Frate Bartolomè.

La figlia dei marchesi di Valmez inizialmente prenderà le distanze dall’ex prelato, ma nel capitolo numero 966 rimarrà sconvolta nello scoprire la realtà dei fatti. In particolare Lucia verrà conoscenza che a rubare tutti i suoi soldi è stato il priore Espineira (Josè Luis Lozano), e desidererà avere un chiarimento con il suo vecchio amore.

Una Vita, spoiler: Telmo cade nella trappola di Frate Bartolomè ed Espineira

Presto i telespettatori italiani di Una Vita, assisteranno ad un salto temporale di ben dieci anni.

Nelle trame dello sceneggiato, prima di esserci un drastico cambiamento a tutti gli effetti ci sarà la rottura tra due personaggi. Tutto comincerà quando Samuel ed Espineira dopo essersi alleati riusciranno ad entrare in possesso di tutto il denaro di Lucia, servendosi della complicità di Frate Bartolomè. Nello specifico il religioso riuscirà a convincere Telmo e la Alvarado a fondare un’associazione benefica, in cui quest’ultima accetterà di devolvere il suo intero patrimonio.

A questo punto il Martinez non sospettando affatto di essere caduto in una trappola darà il consenso per far trasferire tutti i soldi della sua promessa sposa sul fondo dell’ordine del cristo giacente. Purtroppo l’ex prelato di Acacias 38 sarà alle prese con un grosso problema, poiché Ursula tra i suoi effetti personali troverà il sopracitato documento relativo al trasferimento dell’eredità dei marchesi di Valmez.

La morte di Celia, Lucia sposata con Eduardo e madre di Matteo

La cugina di Celia ovviamente convinta che l’uomo che ama l’abbia derubata non ci penserà due volte a decidere di andarsene dal paese iberico, nonostante il diretto interessato si dichiarerà innocente. Dopo il decesso della moglie di Felipe che perderà la vita nel disperato tentativo di sottrarre a Ramon la figlia Milagros, le trame della telenovela passeranno al 1913. Ad Acacias 38 ci saranno molti cambiamenti, visto che oltre a Samuel che rimetterà piede nel paese con la sua seconda moglie Genoveva, anche Lucia non sarà la stessa di sempre.

Quest’ultima oltre ad essere sposata con Eduardo Torralba sarà madre di Matteo, un bambino di circa nove anni e mezzo che avrà Ursula come istruttrice. Con il passare dei giorni si avrà modo di apprendere che la Alvarado non sarà affatto felice al fianco del marito, poiché si rivelerà essere un uomo violento. La ricca ereditiera però farà il possibile per non farsi sottomettere dal consorte, come quando si ribellerà per averle impedito di prendere parte ad una festa in cui Genoveva si presenterà agli abitanti della cittadina spagnola.

Il ritorno del Martinez, la Alvarado apprende di essere stata derubata da Espineira

In seguito avverrà un colpo di scena inaspettato, nell’istante in cui Frate Bartolomè sarà in procinto di esalare l’ultimo respiro: l’anziano uomo farà sapere alle autorità che in realtà il patrimonio di Lucia è finito nelle mani del priore Espineira. Telmo rimetterà piede nel quartiere iberico proprio a seguito della testimonianza rilasciata dal defunto religioso in punto di morte, ma purtroppo la Alvarado non essendo al corrente della verità come lo vedrà lo schiaffeggerà e gli dirà di non volerlo più vedere. Il giorno seguente Lucia non appena verrà a conoscenza tramite i giornali che il Martinez non è il vero colpevole del furto che ha subito in passato, manifesterà l’intenzione di incontrarlo.

Sfortunatamente la madre di Matteo non riuscirà ad avere un nuovo confronto con la sua vecchia fiamma a causa della Dicenta, che la farà allontanare da Acacias 38 con Eduardo per qualche ora.