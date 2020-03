Importanti novità accadranno ad Il Segreto, la soap di grande successo di Canale 5. Le trame spagnole in onda prossimamente in Italia, rivelano che Severo Santacruz e Irene Campuzano diranno addio a Puente Viejo dopo la distruzione della loro tenuta ad opera di Fernando Mesia. Mauricio Godoy, invece, diventerà il nuovo sindaco, dopo la partenza di Carmelo Leal.

Il Segreto: Severo, Irene e Carmelo lasciano Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto, andate in onda a settembre 2019 in Spagna e prossimamente saranno sui teleschermi di Canale 5, annunciano che si verificheranno grossi cambiamenti nelle vicende ambientate nel piccolo borgo iberico.

I telespettatori, infatti, assisteranno ad un salto temporale di quattro anni, che comporterà l'ingresso di nuovi personaggi tra cui la Marchesa Isabel De Los Vivos e Ignacio Solozabal.

Arrivi, che andranno a colmare le partenze di tre protagonisti amatissimi della soap opera. Nella fattispecie, Carmelo deciderà di abbandonare il paesello insieme a Severo e Irene (Rebeca Sala), dopo che Fernando (Carlos Serrano), ormai fuori controllo, riverserà tutta la sua rabbia dando fuoco alla maggior parte delle abitazioni.

La Campuzano e il Santacruz, infatti, si concederanno dagli amici per trasferirsi con il piccolo Carmelito, in un posto lontano da tanto dolore.

Francisca e Raimundo si trasferiscono a Madrid

Se Francisca e Raimundo (Ramon Ibarra) saranno costretti a fuggire a Madrid dopo che il Mesia distruggerà la loro residenza, Mauricio rimarrà senza un'occupazione da un momento all'altro. Dagli spoiler de Il Segreto, in onda prossimamente su Canale 5, si evince che la partenza della Montenegro e dell'Ulloa per Madrid cambierà notevolmente la vita di Godoy all'interno di Puente Viejo.

Mauricio diventa il sindaco di Puente Viejo

In particolare, l'ex capomastro ritornerà in Spagna dopo un breve soggiorno in America, dove aveva avuto modo di incontrare Fe (Marta Tomasa). Un incontro, che si suppone, non sia andato a buon fine, in quanto l'uomo assumerà l'incarico di sindaco, lasciato vacante da Carmelo Leal, dopo il suo ritorno a Puente Viejo. In questo frangente, Mauricio assumerà un ruolo decisivo per i suoi abitanti, tanto da stringere un rapporto sempre più stretto con Marcela (Paula Ballesteros), rimasta sola dopo l'arresto di Matias (Ivan Montes).

Inoltre, Godoy dimostrerà di non avere notizie di Francisca e suo marito. Poi, col trascorrere degli episodi de Il Segreto, il nuovo sindaco dimostrerà di essere molto cambiato, tanto da apparire onesto e sincero con tutti i cittadini. Infine, farà la conoscenza di un'altra donna, la serva Manuela, che gli farà forse dimenticare la sua Fe.