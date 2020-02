Imperdibili novità accadranno ad Il Segreto, la TV Soap campione di ascolti delle reti Mediaset ma che purtroppo non è stata rinnovata da Antena 3. Le trame delle puntate spagnole, in programma da lunedì 2 a venerdì 6 marzo sull'emittente iberica, rivelano che Francisca Montenegro riuscirà finalmente a riabbracciare suo marito Raimundo Ulloa, dopo che questi è stato sequestrato dal tenente Campuzano e Eulalia. Alicia, invece, informerà Tomas di volersi candidare alle elezioni comunali.

Il Segreto, anticipazioni Spagna: il tenente Campuzano muore, Onesimo vuole denunciare Estefania

Le anticipazioni de Il Segreto, in programma dal 2 al 6 marzo in Spagna, rivelano che Alicia si allontanerà sempre più da Tomas mentre la Marchesa sarà infastidita dalla presenza del tenente Campuzano, sebbene Francisca la rassicuri a tal proposito. Ma ecco che Mauricio informerà le due donne che il complice di Eulalia è stato ritrovato privo di vita. Una notizia che getterà nel panico la Montenegro, in ansia per le sorti di Raimundo, mentre Isabel farà fatica a nascondere la sua soddisfazione.

Hipolito e Onesimo, nel frattempo, organizzeranno una trappola ai danni di Estefania, la donna artefice di un ricatto nei confronti di Tiburcio.

Il Capitano Huertas informerà la matrona che Raimundo è riuscito a fuggire dal suo nascondiglio, mentre Onesimo avrà intenzione di denunciare Estefania come una ladra. Nel frattempo, Matias capirà che Alicia gli sta nascondendo qualcosa. Infine, il Castaneda confesserà a Marcela di temere per la sorte di suo nonno, visto che i suoi rapitori sono deceduti.

Il Segreto spoiler spagnoli: Francisca si mette alla ricerca di Raimundo

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto in merito a queste puntate che saranno in onda tra circa otto mesi su Canale 5, rivelano che il capitano Huertas informerà Francisca di non essere riuscito a trovare Raimundo e per questo motivo la matrona deciderà di unirsi alle ricerche. Intanto, Damian e Isidiro sospetteranno che Matias sia in realtà un agente sotto copertura.

Allo stesso tempo Encarnacion incoraggerà sua figlia Alicia a presentarsi alle prossime elezioni comunali, mentre Marcela sospetterà che il marito gli stia nascondendo qualcosa.

Mauricio avverte Matias di aver ritrovato l'Ulloa

Il piano di Onesimo, Hipolito e Tiburcio di sbarazzarsi di Estefania sarà un completo fallimento, mentre Marcela mostrerà preoccupazione dinnanzi allo strano comportamento del marito. Tomas, nel frattempo, spronerà la figlia di Jose Urrutia a candidarsi alle prossime elezioni, in quanto potrebbe avere una grande carriera politica. Alla locanda, Mauricio informerà Matias che hanno rintracciato Raimundo, mentre Antonita avvertirà Isabel ed i suoi figli che Francisca sta tornando a La Habana.

Ed ecco, che l'Ulloa arriverà su di una barella, in condizioni molto malnutrite. In questo frangente, i telespettatori scopriranno che il vecchio locandiere è stato salvato e curato da un pastore, che lo aveva trovato disperso sulle montagne.