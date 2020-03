Katy Perry è incinta: a rivelarlo è la stessa cantante che, sul suo canale Instagram, ha dato il lieto annuncio ai suoi fan e al mondo intero. Il papà del suo primo figlio è Orlando Bloom, il noto attore hollywoodiano con cui ha una relazione dal 2015.

Katy Perry, l'annuncio su Instagram della gravidanza

Il canale Instagram di Katy Perry è seguito da 90 milioni e mezzo di follower e non c'era modo migliore per annunciare al mondo intero la sua gravidanza. La cantante statunitense lo ha fatto con una piccola frase "Let’s just say it’s gonna be a jam packed summer.

.." ("Diciamo solo che sarà un'estate piena zeppa") che accompagnava una parte tratta dal video del nuovo singolo intitolato "Never Worn White". Una frase che, sì, fa riferimento al lancio del nuovo singolo e album, ma che si ricollega anche alla gravidanza in corso.

La stessa Katy Perry ha rivelato che questo è stato il segreto che ha preservato il più a lungo possibile perché voleva annunciarlo ai suoi fan (e non solo) tramite la musica, il mezzo con il quale riesce ad esprimersi meglio, e lo ha fatto così tramite il video di Never Worn White.

Katy Perry col pancione nel video di Never Worn White

Il video, che è stato pubblicato oggi 5 marzo, ha conquistato tutti: non solo per la bellezza delle immagini e della fotografia, ma anche per la dolcezza del testo. In effetti, si tratta di una ballata a tema matrimonio in cui la cantante rivela il momento in cui ha accettato la proposta di nozze del suo amato, pronta ad indossare l'abito bianco, a dire "sì lo voglio" e a vivere una vita intera piena d'amore.

La dolcezza del brano la si nota anche nella bellezza di Katy Perry che appare come un angelo: c'è una maggiore rotondità del viso e delle forme, un colorito roseo e un fascino che solo una gravidanza può regalare ad una donna. Verso la fine del video la cantante pone le mani sul grembo, quasi ad abbracciare il piccolo che cresce in lei, frutto dell'amore per Orlando Bloom.

Katy Perry e Orlando Bloom, una storia d'amore senza fine

I due sono stati per tanto tempo amici: lei ha alle spalle due relazioni finite male, la prima con il matrimonio con l'attore Russell Brand e la seconda con John Mayer; lui, invece, è stato sposato con Miranda Kerr che le ha donato un figlio.

Sembra che la scintilla tra i due sia scoccata nel 2015, ma non è stato sempre tutto rose e fiori: nel 2016, infatti, si parlava di crisi tra i due, subito smentita da apparizioni successive in pubblico nelle quali la coppia si è sempre mostrata felicemente innamorata. Qualche mese fa c'è stato anche l'annuncio delle nozze, rimandate più e più volte quasi sicuramente per la gravidanza.

A questo punto si suppone che i due attenderanno la nascita del loro primo figlio per poi coronare il loro sogno d'amore con un matrimonio stellare.