Il tempo di attesa sta per finire. Manca meno di un mese al ritorno de La casa di carta con la 4ª e inedita parte. Il 3 aprile Netflix rilascerà otto nuovi episodi e i telespettatori scopriranno il destino del Professore e dei componenti della banda, in particolare di Nairobi. Un dubbio sulla probabile dipartita di quest'ultima è sorto il 3 marzo, quando sul profilo ufficiale de La casa de papel è riapparso il personaggio interpretato da Álvaro Morte (fintamente) hackerato da Alicia Sierra. Nel filmato il Professore ha esortato la Resistenza a non farsi ingannare dalla polizia perchè è importante che la verità venga fuori per Nairobi e per Lisbona.

Si tratta di uno spoiler? Se così fosse alimenta il sospetto che Nairobi sia morta sotto i colpi dei cecchini.

Il 3 marzo su IG il Professore ha invitato la Resistenza a non farsi ingannare

Il 3 aprile con l'uscita de La casa di carta 4 verrà rivelato il destino di Nairobi che, con il resto della banda, ha organizzato una rapina alla Banca di Spagna per liberare Rio, catturato nel luogo in cui si era nascosto con Tokyo dopo il colpo alla Zecca di Stato. Alicia Sierra è stata capace di colpire la banda toccando i punti deboli di alcuni di loro, dopo aver indagato sulla vita privata di ognuno.

Nairobi è stata ingannata dall'ispettrice che l'ha indotta ad affacciarsi alla finestra della banca per vedere il figlio. Facendo ciò ha fatto esporre la ladra in modo tale che i cecchini riuscissero a colpirla. Nairobi è caduta in un bagno di sangue e non si conosce ancora il suo destino. Dopo settimane di post pubblicati dalla Sierra il 3 marzo - a distanza di un mese dalla data di rilascio della quarta parte - è finalmente apparso il Professore che è riuscito ad hackerare il sistema insinuandosi in uno dei messaggi dell'ispettrice postati su Instagram.

Nel video Sergio Marquina si è rivolto alla Resistenza incitando a non mollare e a non credere ai messaggi della polizia che sta cercando di screditare lui e la banda. Infine ha invitato i suoi sostenitori a non farsi ingannare per riuscire a far venire a galla la verità, "per Nairobi. Per Lisbona". Queste parole fanno pensare che il Professore abbia accostato il nome della ladra a quello dell'ex poliziotta, che crede sia stata uccisa, per far capire che Nairobi non è sopravvissuta.

La casa di carta 4 svelerà il destino di Nairobi

Negli episodi de La casa di carta 4 gli spettatori assisteranno o no alla morte di Nairobi? Dopo essere stata colpita dallo sparo di un cecchino alla fine della terza parte la donna è rimasta sospesa tra la vita e la morte 'per tanti mesi' nella mente dei fan. Adesso si è sempre più vicini alla verità che verrà svelata il 3 aprile. In attesa di spoiler, gli appassionati spettatori della serie Netflix, dopo aver sentito per settimane Alicia Sierra, finalmente hanno ascoltato il Professore che in un video del 3 marzo ha deciso di rispondere alla campagna diffamatoria avviata dall'ispettrice per annientare la Resistenza.

Non tarderà di certo una reazione della Sierra e al pubblico non resta che attendere.