I tagli corti saranno i protagonisti dell'imminente primavera 2020. Tutte le proposte arrivano direttamente dalle passerelle di Moda e dai tagli delle star. Gli hairstyle andranno scelti in base ai lineamenti del viso, al proprio stile e alla tipologia del capello.

Tagli corti: il pixie cut di Charlize Theron

I tagli corti stanno vivendo un grande successo e in particolare il famoso pixie cut sfoggiato anche dalle celebrità. Su questa chioma le linee risultano molto morbide e sono perfette per incorniciare il volto.

Il pixie è anche molto facile da gestire nella vita di tutti i giorni. La capigliatura in questione può avere un ciuffo laterale o la frangia. Nei prossimi mesi sarà di tendenza anche il bowl cut, ideale sui capelli lisci. Sul taglio a scodella non potrà mai mancare la frangetta; lo styling sarà liscio e molto disciplinato. Anche Charlize Theron sfoggia questo hairstyle: l'affascinante attrice bionda pettina sempre diversamente la lunga frangia, in base alle varie occasioni e all'outfit scelto.

Altre proposte: i tagli rasati e il caschetto

I tagli corti o rasati saranno indicati per una donna che non ha mai paura di osare. Questa proposta è adatta sulle chiome ricce e molto difficili da domare. Sarà molto richiesto da molte ragazze anche il caschetto: questo può essere mosso o riccio, con una frangia lunga e super spettinata. Invece per le occasioni più importanti basterà curare la piega e optare per uno styling molto disciplinato.

Va ricordato che sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. In questo modo lui riuscirà a trovare la soluzione più adatta e il risultato finale sarà gradito.

Nuove tonalità: il sandy blonde di Katy Perry

Dopo un taglio tutto nuovo si potrà anche optare per una nuova tonalità. Nella primavera 2020 sarà di tendenza il colore sandy blonde, portato anche da Katy Perry. La cantante cambia molto spesso il suo hairstyle e molte volte indossa anche delle parrucche come altre sue colleghe: in questo modo le celebrità rinnovano la chioma senza troppa fatica.

Di recente Katy ha postato una foto in cui si mostrava con la capigliatura lunga e con delle onde molto morbide. Per quanto riguarda la tonalità sfoggiava il sandy blonde: si tratta di un mix di toni freddi e caldi che regalano lucentezza alla capigliatura. Questa nuance con declinazione nude è nata da un errore nella miscelazione in salone. Questa curiosità è stata rivelata dalla titolare del Cotril Salons di Forte dei Marmi Martina Marcuccetti. Non è la prima volta che un colore di tendenza nasce da un errore e questa è l'ennesima prova di uno sbaglio fortunato. In conclusione, questo è il momento più indicato per provare dei nuovi tagli corti e accogliere nel migliore dei modi la stagione primaverile.