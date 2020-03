Oggi, 5 marzo, secondo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Ida e Riccardo torneranno in studio per raccontare le vicissitudini della loro storia. Stessa cosa faranno Marcello e Anna Maria, ma a differenza dei primi verranno aspramente criticati, soprattutto da Gianni Sperti.

Uomini e Donne, anticipazioni: in studio tornano Ida e Riccardo

Nella puntata odierna del dating show ritorneranno due ospiti speciali: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due entreranno in studio sorridenti, ma la dama bresciana ammetterà che tra loro ci sono stai svariati problemi.

A quanto pare le difficoltà sarebbero nate nei momenti d'intimità, per certi versi Riccardo ha percepito che dovesse dare alla sua fidanzata una sorta di prova e questa cosa non gli è tanto piaciuta. Ida, invece, racconterà della sua preoccupazione in merito al fatto che il Guarnieri non la desiderasse: questo atteggiamento l'ha fatta preoccupare, pensando che dietro a tutto ciò potesse esserci qualcosa di negativo.

Al centro dello studio si siederanno anche Marcello e Anna Maria, una delle coppie, attualmente, più chiacchierate all'interno di Uomini e Donne.

I due racconteranno di essere usciti a cena insieme e di come alcune persone presenti si siano avvicinate per salutarli. Anna Maria, invece, si mostrerà decisa in merito ad alcune cose che sono state dette su di lei: "Voglio essere giudicata per quella che sono, non per quella che è l'apparenza". Gianni Sperti diffiderà dalla coppia, dicendo che non crede né a Marcello, né tanto meno ad Anna Maria.

L'appuntamento con il programma è per le 14:45 su Canale 5.