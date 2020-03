La programmazione della settima di Uomini e donne si concluderà con il trono over: come ci anticipa il sito Witty.tv protagonisti della puntata di venerdì 13 marzo, infatti, saranno dame e cavalieri. Dopo un nuovo scontro tra Gianni Sperti ed Armando, si proseguirà con l'ingresso in studio per Gemma Galgani di un nuovo cavaliere. Infine, ci sarà spazio per un momento di commozione: Marco si ritroverà in lacrime al centro dello studio perché percepirà che Carlotta è più fredda nei suoi confronti.

Gianni attacca Armando: 'Illude le donne'

Anche la puntata di oggi venerdì 13 marzo del trono over di Uomini e Donne sarà ricca di colpi di scena. La trasmissione prenderà il via da un nuovo battibecco tra Gianni e Armando. L'opinionista attaccherà il cavaliere partenopeo in quanto non riterrà adeguato il suo modo di comportarsi con le dame. A Sperti, quello adottato da Incarnato, sembrerà come un copione che si ripete ogni volta. 'Illude le donne poi arriva ai suoi scopi e le molla. Non è questo lo scopo', affermerà Gianni rivolgendosi ad Incarnato e facendo riferimento anche all'ultima lite che il napoletano ha avuto con Veronica Ursida.

In quell'occasione, anche Maria De Filippi era intervenuta in favore della dama.

Ci saranno nuove accuse di Francesca, che non sarà presente in studio ma in collegamento video, nei confronti di Massimiliano: il cavaliere apparirà poco trasparente nei riguardi delle donne con cui si rapporta. Dopo sarà la volta di Gemma. Soltanto nella puntata di lunedì i telespettatori avevano visto la torinese in lacrime lamentarsi per l'assenza di nuovi corteggiatori, ma adesso le cose potrebbero cambiare.

La conduttrice annuncerà, infatti, l'arrivo di un uomo per la Galgani che sarà piacevolmente sorpresa dalla novità. 'Veramente?', esclamerà la donna quando Maria le dirà che sta per entrare un cavaliere per lei.

Marco in lacrime per Carlotta

Successivamente ci sarà un momento molto toccante: Marco si ritroverà in lacrime al centro dello studio. Chiamato da Maria a raccontare come procede la conoscenza con Carlotta, l'uomo apparirà molto demoralizzato.

Il cavaliere, infatti, affermerà davanti alla donna che sta conoscendo di essersi reso conto, durante la sua ultima visita a Bologna, che Carlotta è stata molto diversa nei suoi riguardi.

'Pensi di esserti innamorato di lei?', chiederà la De Filippi provocando le lacrime di Marco. Per conoscere la risposta dell'uomo bisognerà attendere la messa in onda della puntata ma la faccia di Carlotta, mostrata da Witty.tv, sembrerà confermare i dubbi di Marco. La puntata di questo pomeriggio chiarirà molte controversie e regalerà nuove emozioni ai fan del dating show.