La cicogna è in arrivo per un’altra ex tronista di Uomini e donne. Dopo la nascita, avvenuta ieri, di Arya, la figlia di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, tra quattro mesi, a diventare mamma sarà Anna Munafó. Ad annunciare la lieta notizia, con estremo entusiasmo, è stata la stessa Munafó nel corso di un’intervista al magazine di “Uomini e Donne”. Anna Munafó, dopo essere convolata a nozze lo scorso 31 dicembre con Giuseppe Saporita, tra qualche mese potrà così realizzare un altro suo grande sogno, e cioè quello di diventare mamma.

Anna Munafó ha voluto condividere con tutti i suoi fan anche il sesso del nascituro: è, infatti, in dolce attesa di un maschietto. Dopo qualche piccolo problemino nei primi mesi di gravidanza, ora la gestazione sta procedendo a gonfie vele.

Anna ammette di aver paura del parto

Un pensiero costante nella vita di Anna, in questi mesi, è infatti il pensiero del parto: si chiede, infatti, come reagirà e soprattutto chi dovrà chiamare il giorno in cui dovrà partorire. La ex tronista del Trono Classico ha ammesso di essere così spaventata dal parto, tanto da esserne terrorizzata.

Se da un lato Anna ha infatti rivelato di “essere terrorizzata dal parto”, dall’altro non vede l’ora di poter abbracciare tra le sue braccia il suo bambino. Dalle prime ecografie di controllo, Anna ha potuto vedere che il bambino ha una piccola fossetta sul mento, proprio come lei. Anna e suo marito Giuseppe, hanno scoperto che sarebbero diventati genitori mentre i preparativi per il matrimonio erano già in atto (avvenuto il 31 Dicembre 2019).

Per il momento però non hanno programmato il viaggio di nozze, poiché preferiscono farlo, quando il loro bambino sarà nato e avrà un paio di anni.

Anna ha rivelato come ha dato la notizia a suo marito

Nell’intervista rilasciata al magazine del dating-show di Maria De Filippi, Anna Munafó ha voluto condividere con i suoi fan anche un piccolo aneddoto. La ragazza ha infatti rivelato anche come ha dato la lieta notizia della gravidanza a suo marito.

Dopo aver effettuato il test di gravidanza, è andata a casa dei suoi suoceri (dove Giuseppe si era recato per pranzo) e gli ha regalato un pacchetto, con all’interno il suo test di gravidanza positivo. “Dopo il pranzo l’ho chiamato in disparte e gli ho detto: ti ho fatto un regalo. Anzi, no, forse il regalo lo hai fatto tu a me. Lui ha aperto il pacchetto: era molto emozionato,” ha rivelato, non nascondendo le lacrime, la ex tronista di Uomini e Donne. I futuri genitori hanno appreso con grande gioia questa notizia. Non vedono, infatti, l’ora di poter stringere tra le loro braccia, il piccolo frutto del loro grande amore.