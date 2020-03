Questa sera, mercoledì 25 marzo, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la diciottesima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality di Mediaset condotto dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini. L'appuntamento di stasera sarà il terzultimo prima della finalissima di mercoledì 8 aprile, che è stata anticipata di qualche settimana per l'emergenza Coronavirus.

Doppia eliminazione e scelta del secondo finalista

Secondo le ultime anticipazioni, sarà una puntata ricca di emozioni e colpi di scena davvero sorprendenti, tutte cose che servono davvero tanto in questo momento complicato per tutto il paese.

Ci sarà con ogni probabilità un'altra doppia eliminazione, che smuoverà ancor di più gli equilibri all'interno della casa più spiata d'Italia. La prima eliminazione sarà sicuramente il risultato del televoto delle tre donne finite in nomination settimana scorsa, cioè la Elia, la Nunez e la Lessa, ma come già anticipato, non sarà l'unico addio.

Però, c'è da dire che oltre alle eliminazioni, verrà decretato anche il secondo finalista del Gf Vip 4. Dopo, l'ex calciatore Sossio Aruta, un altro vip della casa di Cinecittà andrà direttamente in finale.

Adriana Volpe 'tornerà' nella Casa con un videomessaggio

Inoltre, nel corso della serata, il conduttore televisivo annuncerà ai concorrenti in gara il ritorno di Adriana Volpe nella casa più spiata d'Italia. Però, non si tratterà di un ritorno fisico, ma la conduttrice parlerà mediante un video-messaggio in cui spiegherà ai suoi ex compagni d'avventura il motivo che l'ha costretta ad abbandonare la casa di Cinecittà.

Come è noto, l'ex conduttrice di Rai 2 sta attraversando un momento davvero difficile, dovuto alla morte del suocero Ernesto Parli, affetto da Covid-19. Inoltre, la donna già al momento di lasciare la Casa aveva ringraziato i suoi coinquilini e gli aveva detto che aveva provato a restare fino alla fine e a credere al messaggio 'Andrà tutto bene'.

Alfonso Signorini aggiorna i gieffini sul Coronavirus

Alfonso Signorini nel 18esimo appuntamento con il Reality Show spiegherà ancora una volta ai concorrenti che nessuno sarà immune dall'eliminazione, tranne Sossio che è già in finale. Ma non è tutto, perché il direttore del settimanale Chi presenterà la nuova puntata non più dallo studio 5 di Cologno Monzese, bensì dallo studio che ospita ormai da anni Quarto Grado. Per chi non lo sapesse, per via dell’epidemia da Coronavirus, Signorini è stato costretto a presentare il programma da Milano e non da Roma.

Inoltre, quasi sicuramente, prima di iniziare la puntata vera e propria, il conduttore televisivo comunicherà ai gieffini tutti gli aggiornamenti sul Covid-19 e ci sarà la possibilità per qualche concorrente di risentire i propri familiari tramite video-messaggio o chiamata telefonica.