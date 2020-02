Novità per i fan della coppia nata al trono over di Uomini e donne formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. L'ennesima crisi che aveva travolto l'ex dama e l'ex cavaliere è stata superata e a confermare tutto ciò sono stati i diretti interessati che hanno preso parte all'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne che ha avuto luogo domenica 23 febbraio. I due, che hanno ammesso di aver dovuto affrontare un periodo difficile, adesso si sono dichiarati più innamorati e uniti che mai.

Ida e Riccardo alla registrazione di Uomini e Donne del 23 febbraio

Ida e Riccardo sono ancora una coppia: l'ultimo gesto di Guarnieri che aveva cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto che lo ritraevano con la Platano faceva temere il peggio ma l'amore, ancora una vota ha vinto su tutto. L'ultima partecipazione della ex dama al trono over l'aveva vista in lacrime e da sola: era chiaro che qualcosa, ma non si sa bene cosa, non andasse per il verso giusto. Ma poi le cose si sono risolte: i due hanno detto nella registrazione del 23 febbraio del dating show di aver trovato un punto d'accordo come ci illustrano le anticipazioni de IlVicolodelleNews.

I problemi tra Ida e Riccardo dipendevano sempre dalla sfera intima secondo quanto dirà la dama: la Platano non si sentiva desiderata. Ma negli studi Mediaset, la donna si è presentata mano nella mano con il suo fidanzato che l'ha addirittura chiesta in moglie non molto tempo fa. Complici e sorridenti, i due hanno confermato il periodo difficile ma anche una ritrovata l'unione che li ha portati a continuare la loro storia d'amore.

Ballo romantico tra Ida e Riccardo

Riccardo ha affermato di aver creduto in alcuni momenti che per lui e Ida ormai ci fosse poco da fare, anche perché a detta dell'ex cavaliere ci sono state delle dure offese da mandare giù, ma poi il sentimento ha avuto la meglio sulla ragione. Ida ha confermato a questo punto di essere innamorata di Riccardo, ancora di più di prima visto che entrambi sono stati capaci di superare l'ennesima difficoltà.

I due, che hanno ritrovato nel parterre maschile l'ex tentatore di Temptation Island che aveva stretto un legame molto forte con Ida, hanno messo un sigillo al ritrovato amore con un ballo molto romantico nello studio del programma di Uomini e Donne. Tra i due non sono mancati baci ed abbracci a conferma che il peggio è passato.

La coppia del trono over ha superato la crisi

I due saranno capaci di mettere fine una volta per tutte a battibecchi e litigi? I fan della coppia sperano di sì, anche perché entrambi hanno dimostrato in più di un'occasione di essere davvero innamorati. Ida e Riccardo sono uniti da un sentimento molto forte.

Il trono over di Uomini e donne sarà sempre pronto ad accogliere ogni novità che riguarda la coppia.