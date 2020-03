Venerdì 6 marzo su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata di Pomeriggio 5. Nel talk pomeridiano condotto da Barbara D’Urso, la conduttrice è tornata ad occuparsi dell’età anagrafica di Clizia Incorvaia. Secondo Carmelita, l’ex gieffina avrebbe sbagliato a raccontare una bugia sulla sua data di nascita.

Come ormai noto l’influencer siciliana non ha né 33 anni né 36, ma bensì quasi 40. A smascherare la Incorvaia una volta per tutte, è stato Daniele Interrante a Live-Non è la D’Urso. L’opinionista senza mezzi termini ha posto un quesito abbastanza chiaro all’ex gieffina: “Tu dici che hai 33 anni, ma molti dicono che ne hai molti di più”.

La replica della diretta interessata, anziché fare chiarezza è stata piuttosto ironica: “Mia zia diceva che, dopo i 30 anni non si dichiara più l’età”.

Barbara D’Urso punge Clizia Incorvaia

Barbara D’Urso venerdì 6 marzo è tornata sull’argomento relativo all’età anagrafica di Clizia Incorvaia. La conduttrice di Pomeriggio 5 è stata tutt’altro che comprensiva nei confronti dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Carmelita ha affermato: “Se tu inizi una storia d’amore davanti a tutti nella casa del GF, tu non puoi dire una bugia”.

La conduttrice del talk facendo un esempio ha dichiarato che, se un uomo le mente sul colore dei calzini indossati per lei è una mancanza di fiducia. Dunque secondo il punto di vista di Barbara D’Urso aver dichiarato un’età diversa da quella reale, potrebbe rivelarsi molto pericoloso per Paolo Ciavarro.

Eleonora Giorgi si schiera dalla parte di Clizia

Tra il parterre dei presenti in studio era presente anche Eleonora Giorgi.

La mamma di Paolo Ciavarro e futura “suocera” di Clizia Incorvaia ha difeso a spada tratta la fidanzata di suo figlio. Secondo l’attrice italo-ungherese per il figlio la differenza d’età non creerà alcun problema alla coppia. Al contrario il 28enne romano dopo essere stato messo al corrente dal GF della vera età della Incorvaia, non ha mostrato alcun ripensamento.

A pensarla in modo diverso è stato il direttore di Novella 2000.

Roberto Alessi ha ammesso che la bugia di Clizia non è una cosa imperdonabile; ma al contempo stesso l’ex gieffina ha continuato a mentire anche durante il confronto con le sfere a Live-Non è la D’Urso.

Clizia Incorvaia getta la maschera sull’età anagrafica

Dopo i vari pettegolezzi sull’età anagrafica, la diretta interessata ha deciso di rompere il silenzio. Attraverso il proprio profilo Instagram, Clizia Incorvaia ha ammesso di aver mentito. Stando al racconto della giovane, fin da piccola avrebbe mostrato meno anni dell’età reale. Per questo motivo su consiglio del suo agente, Clizia avrebbe iniziato a dichiarare qualche anno in meno.

La giovane avrebbe continuato a mentire anche al GF, a fronte di un accordo preso in precedenza con il suo agente.