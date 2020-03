Tornano le anticipazioni settimanali della soap tv americana Beautiful, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda su Canale 5 dal 9 al 15 marzo. Molte le novità che interesseranno casa Forrester, dove Thomas farà il suo ritorno con il piccolo Douglas. Il giovane Forrester comunicherà che sua moglie Caroline è deceduta a causa di una malattia. Zoe sarà sempre più preoccupata per la decisione di Flo di restare a Los Angeles: la modella avrà il timore che il segreto su Beth possa venire a galla.

Steffy mediterà di partire per qualche tempo in Europa con le sue bambine.

Anticipazioni Beautiful: Steffy vuole lasciare Los Angeles

Nuovi colpi di scena interesseranno le prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 9 al 15 marzo. Steffy informerà Hope e Liam di voler partire alla volta dell'Europa, portando con sé anche Kelly e Phoebe. Il suo temporaneo allontanamento permetterebbe a Liam e alla Logan di risolvere i loro problemi coniugali, ma Hope sembrerà non prendere bene la sua imminente partenza.

Le anticipazioni di Beautiful svelano altre importanti novità in casa Forrester. Ridge e Taylor si appresteranno ad accogliere il figlio Thomas, il quale ritornerà a Los Angeles con il piccolo Douglas. Il giovane sarà in lutto per la morte di Caroline, avvenuta a causa di una malattia, per questo motivo ha deciso di fare ritorno in famiglia. Taylor e Hope manifesteranno la loro contrarietà alla partenza di Steffy per l'Europa, per questo la Hayes chiederà a Thomas di dissuaderla dal farlo.

Bill e Katie, invece, cominceranno a passare più tempo insieme e lo Spencer racconterà alla ex moglie le novità riguardanti il rilancio della Spectra Fashions.

Beautiful, spoiler al 15 marzo: Thomas si avvicina a Hope

Dagli spoiler relativi alle puntate in onda sino al 15 marzo, emergerà inoltre come Zoe sarà preoccupata per il fatto che Flo ha deciso di restare a Los Angeles. La modella avrà il timore che la Fulton possa raccontare la verità su Beth a Hope.

Se ciò accadesse Flo, Zoe e Reese potrebbero finire in carcere. Hope, intanto, comincerà a trascorrere sempre più tempo con il piccolo Douglas e con Thomas, a cui racconterà della scomparsa della figlioletta. Thomas rimarrà colpito dal racconto della Logan, mentre a Taylor non sfuggirà la complicità nascente tra il figlio e Hope. La Hayes cercherà di spingere Thomas tra le braccia di Hope.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Beautiful in onda dal 9 al 15 marzo su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Si ricorda che per rivedere gli episodi già trasmessi, basta collegarsi sul sito Mediaset Play, dove si potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.