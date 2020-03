Variegato e abbastanza nutrito l'elenco dei programmi previsto per questo sabato sera. In assenza delle gare di campionato e di ogni manifestazione sportiva, sospese a causa del coronavirus, la scena questa sera se la prenderanno i film e le trasmissioni proposte dalle varie reti italiane. Andiamo a vedere nell'ordine cosa proporranno le principali reti Rai, Mediaset e quelle facente parti del panorama di Discovery e Sky.

Il sabato sera sulle tre principali reti Rai e Mediaset

Il sabato sera di Rai 1 dopo l'appuntamento con l'edizione del TG1 e dei "Soliti Ignoti" con Amadeus, vedrà la visione del film "Black or White" con Kevin Costner e Octavia Spencer.

Sulla seconda rete nazionale previsto invece "Petrolio Files- antivirus" a partire dalle ore 21.05 con Duilio Giammaria, mentre su Rai 3 Mario Tozzi, condurrà il ciclo di documentari "Sapiens", in cui si parlerà del lungo cammino fatto dagli antenati dell'uomo a partire da 7 milioni di anni fa. Su Rete4 è in programma uno speciale di "Stasera Italia Weekend Speciale" con Barbara Palombelli, mentre sulla rete ammiraglia Mediaset sarà trasmessa l'ultima puntata di "C'è posta per te", trasmissione campione d'ascolti del sabato sera condotta magistralmente da Maria De Filippi.

I due film d'animazione Kung Fu Panda 3 e Happy Feet 2 occuperanno infine la sera di Italia1.

Cosa vedere sulle altre reti

Andando a sfogliare i programmi nelle altre reti tv vediamo che La7, la tv guidata da Urbano Cairo, propone a partire dalle ore 21 il programma tv "Atlantide- Storie di uomini e di mondi". Proseguiamo ora a vedere le proposte di Nove e Real Time, canali facenti parte della galassia di Discovery Italia.

Sul 9 si potrà vedere il documentario "Clandestino", in cui il reporter spagnolo David Beriain analizzerà il mondo delle associazioni mafiose italiane (stasera parlerà della Sacra Corona Unita); sul 31 sarà trasmesso il Docu-Reality "Vite al Limite: e poi". Nelle due reti controllate da Sky come Cielo e Tv8 potremo vedere invece il film drammatico "Action" e il film spionaggio "Agente 007- Si vive solo due volte" con protagonista Sean Connery.

Nelle altre reti Rai come Rai Premium potremo vedere la fiction "Purchè finisca bene", mentre su Rai Movie il film drammatico "The Wolf of Wall Street". Su Rai4 sarà trasmesso alle ore 21.20 il telefilm "Narcos: Mexico" con Diego Luna. Nella rete di divulgazione culturale Rai 5 sarà messa in scena la Prosa di Vincenzo Salemme dal titolo "La gente vuole ridere...ancora", spettacolo del 2008. Nelle altri reti Mediaset al canale 20 sarà mandato in onda il film d'azione "12 round", con protagonisti John Cena e Brian J. WhiteIris. Su Iris, canale 22 del digitale terrestre, sarà invece possibile vedere il thriller "The life of David Gale".

Nell'ultimo canale inaugurato dalla galassia Mediaset Cine34 la programmazione vedrà infine la messa in onda del western "I giorni dell'ira", con Franco Balducci e Lukas Amman. Quanto indicato sarà il programma offerto dai più importanti canali televisivi italiani, in un contesto storico davvero difficile per tutta la popolazione italiana.