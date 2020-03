Le avventure della soap opera Il Paradiso delle signore sono sempre più travolgenti. Le anticipazioni dell’episodio che i telespettatori vedranno su Rai Uno il 1 aprile 2020 raccontano che Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), dopo aver chiesto a Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) di accompagnarla all’altare, verrà messa in guardia dal suo promesso sposo. Achille Ravasi (Roberto Alpi) sfrutterà un'accesa discussione dell'amata con il nipote per mettere quest'ultimo in cattiva luce. L’imprenditore tenterà di condizionare ancora una volta la cognata di Umberto facendole credere che il fratello di Marta non sia affidabile.

Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) e Silvia (Marta Richeldi), invece, cadranno nuovamente nella disperazione totale. I nonni della piccola Margherita non avranno più a disposizione i fondi necessari per consentire al figlio, Federico (Alessandro Fella), di operarsi poiché la zia Ernesta non potrà più finanziare l’intervento.

Federico non perde la speranza, Achille mette Adelaide contro Riccardo

Anche la 118esima puntata in programma mercoledì 1 aprile 2020 non deluderà i fan dello sceneggiato in onda su Rai Uno.

Dagli spoiler si evince che Luciano e Silvia tireranno un sospiro di sollievo quando zia Ernesta manifesterà l'intenzione di voler pagare l’operazione di Federico al loro posto. Nonostante ciò per i coniugi Cattaneo continuerà ad essere difficile convivere e portare avanti la loro messinscena per non far soffrire il figlio che non ha perso la speranza di poter tornare a camminare. Intanto Adelaide, ancora impegnata con i preparativi delle sue nozze con Achille, farà una proposta del tutto inaspettata al nipote Riccardo tra le mura della villa Guarnieri.

Non appena la zia gli chiederà di farle da testimone di nozze, il figlio di Umberto esigerà di presentarsi al lieto evento al fianco della sua nuova fidanzata, Angela. Ovviamente la di Sant’Erasmo non avrà affatto una bella reazione quando il fratello di Marta la metterà al corrente della sua intenzione. Il Ravasi non si lascerà sfuggire l’occasione dopo aver assistito alla furibonda lite tra la sua promessa sposa e il giovane rampollo dei Guarnieri.

Nello specifico l’astuto imprenditore, interessato soltanto a saldare i suoi numerosi debiti, farà credere ad Adelaide che suo nipote non è la persona giusta per gestire il suo patrimonio.

Laura messa a dura prova da Clelia, Ernesta vittima di una truffa

Nel frattempo Laura, decisa a tutti i costi a diventare una nuova venere del Paradiso, farà il possibile per fare una buona impressione su Clelia Calligaris. Quest’ultima metterà a dura prova l’aspirante commessa per evitare che non accada ciò che è successo con Patrizia Vega. Purtroppo la madre di Carletto finirà per toccare il punto debole della Parisi che, affranta per l'accaduto, sarà successivamente confortata da Roberta.

Intanto Salvatore e Gabriella saranno ancora distanti per volere della stilista. Il giovane barista siciliano, dopo aver cominciato a sentire un grande vuoto nel suo cuore, farà una scoperta non affatto piacevole. Nello specifico il socio di Marcello si accorgerà che Cosimo si è dichiarato per l’ennesima volta alla sua fidanzata. Marta, nonostante il parere contrario del marito (Vittorio), sarà sempre più intenzionata a trovare un farmaco in grado di risolvere i suoi problemi di fertilità. Per finire Luciano, proprio nel momento in cui aveva visto uno spiraglio di luce nella sua famiglia, farà i conti con una dura realtà.

Il ragioniere Cattaneo verrà a conoscenza che Ernesta, vittima di una truffa, non potrà più coprire le spese del costoso intervento di Federico.