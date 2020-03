Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap bavarese, "Tempesta d'amore", meglio nota in Germania con il titolo di "Sturm der liebe". Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che verranno trasmesse dal 15 al 21 marzo 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla proposta lavorativa che Denise riceverà dalla Francia, sui tentativi di Linda di convincere Christoph dell'esistenza di un gemello di Boris e sul nuovo piano omicida messo appunto da Annabelle per uccidere la sorella.

Denise riceverà un'importante proposta di lavoro

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che, dopo essere stato in coma per diverso tempo, Christoph sarà costretto a fare una dura fisioterapia per recuperare la piena efficienza motoria del suo corpo. Nel corso di una seduta, però, l'uomo avrà un attimo di difficoltà e sarà soccorso da Linda che approfitterà dell'occasione per riavvicinarsi al fratello. Paul si ubriacherà al punto tale da perdere il controllo verso i suoi cari, mentre Franzi non riuscirà a non pensare al misterioso ragazzo che la soccorse tempo prima.

Jessica aiuterà Henry quando tutta Bichlheim lo deriderà per la sua capacità di lavorare bene all'uncinetto.

Dopo aver parlato con Linda della possibilità che Boris possa avere un fratello gemello, Christoph inizierà a ricordare cosa successe veramente il giorno che nacque suo figlio. Annabelle e Werner decideranno di incontrarsi al Furstenhof per concludere la compravendita delle azioni dell'hotel.

Denise riceverà un'importante proposta di lavoro come restauratrice della cattedrale di Notre-Dame di Parigi in Francia. Felice per la proposta ricevuta, la giovane informerà Joshua che si mostrerà favorevole ad avere una relazione a distanza con la fidanzata. Dello stesso avviso, però, non sarà Denise che chiederà al suo contatto francese di riuscire a trovare un posto di lavoro anche per il suo fidanzato in modo da non essere costretta a stare distante da lui.

La madre di Henry arriva al Furstenhof

Werner aiuterà Linda ad acquistare il panificio per la disperazione di André, che impazzirà dalla gelosia quando saprà che il fratello sta trascorrendo diverso tempo insieme alla sua amata. Denise deciderà di cedere il suo contratto d'affitto a Lucy che chiederà con successo a Franzi di trasferirsi da lei.

Nel corso della mostra dedicata al pittore Achleitner, arriverà al Furstenhof la madre di Henry per presiedere all'evento. Denise e Joshua decideranno di trasferirsi a Parigi, senza sapere che Annabelle ha pianificato di ucciderli prima della loro partenza.

Inconsapevoli di cosa potrebbe accadere in futuro, Valentina e Fabien decideranno di condividere un momento di intimità. Dopo aver conosciuto Jessica, Marianne deciderà di rimanere il più a lungo a Bichlheim per allontanare suo figlio dalla sua nuova frequentazione. Annabelle si intrufolerà nell'appartamento di Denise, addentrandosi fino alla camera da letto della sorella per portare a termine il suo piano. Grazie ad un colpo di fortuna, Christoph verrà a sapere dell'accordo fra Werner e Annabelle per avere le quote del Furstenhof, mentre Paul aiuterà Lucy a trovare un nuovo lavoro.