Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera spagnola "Una vita", ambientata in un immaginario quartiere cittadino della Spagna dei primi del '900. Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 15 al 21 marzo, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 14.10. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al malore che avrà Tito nel corso di un incontro di boxe, al ferimento di Felipe, alla volontà di Telmo e Lucia di ufficializzare il loro rapporto e alla fuga di Fulgencia da Acacias.

Tito si sente male durante un incontro

Le anticipazioni settimanali di "Una vita" ci segnalano che Felipe cercherà di impedire a Ramon di togliersi la vita, ma rimarrà accidentalmente ferito da un colpo di pistola sparato dall'amico. Nel corso di un incontro di boxe, Tito sverrà e sarà trasportato in ospedale d'urgenza dove i medici scopriranno che il giovane ha una lesione celebrale che potrebbe impedirgli di combattere di nuovo. Alla notizia, Inigo inizierà a disperarsi perché senza i soldi ricavati dai combattimenti di Tito non potrà pagare il debito che ha contratto con Jimeno Batan.

Nel frattempo, quest'ultimo proporrà a Samuel di restituirgli i soldi che gli deve prendendo il posto di Filo, l'uomo che lui contattava quando aveva bisogno di uccidere qualcuno. Lolita assumerà Fulgencia come balia di Milagros, facendo arrabbiare Celia.

Leonor offre il suo aiuto a Inigo

Leonor confiderà ad Inigo di essere disposta a prestargli dei soldi qualora lui ne avesse bisogno. Mendez rilascerà Ramon dopo aver compreso che l'uomo non ha sparato intenzionalmente a Felipe, mentre quest'ultimo inizierà a riprendersi in ospedale accudito da Lucia e non dalla moglie.

Sarà proprio in quel momento che l'uomo si renderà conto che sua moglie lo sta trascurando per occuparsi esclusivamente di Milagros.

Più tardi, Telmo chiederà a Felipe di formalizzare la sua unione con Lucia, ma l'avvocato glielo sconsiglierà per evitare le malelingue. Nonostante ciò, la coppia non cambierà idea e Lucia deciderà di rivelare a Samuel della sua relazione con Telmo. Sarà proprio in quel momento che l'Alday giurerà vendetta a Lucia.

Il giorno dopo, Telmo e Lucia organizzeranno una merenda a "La Deliciosa" per ufficializzare la loro unione davanti a tutti i loro conoscenti. Tale evento però, sarà interrotto proprio dall'Alday che approfitterà della situazione per insultare pubblicamente la coppia e dare del "codardo" a Felipe. Poco dopo, Fulgencia deciderà di lasciare Acacias dopo aver vestito qualcosa di sconvolgente in camera di Celia. Padre Bartolomè troverà qualcosa di molto compromettente su Espineira tra i documenti degli archivi.