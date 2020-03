Tra i programmi televisivi sospesi dalle reti Mediaset per l'emergenza sanitaria non c'è Amici. Il talent show condotto da Maria De Filippi andrà regolarmente in onda questa sera, 13 marzo, su Canale 5 con inizio alle 21:20. Nelle scorse ore, gli allievi rimasti in gara sono stati aggiornati sulla drammatica situazione in cui versa l'Italia e sono stati rassicurati sullo stato di salute dei familiari. Nello specifico, come mostrato nel corso del day-time del 12 marzo, i concorrenti superstiti hanno avuto la possibilità di parlare telefonicamente con i congiunti e Gaia Gozzi, preoccupata per la situazione, non ha trattenuto le lacrime nel sentire la madre.

Come nella precedente puntata, la diciannovesima edizione del serale proseguirà senza pubblico in studio e, probabilmente, senza duetti nel corso della gara. Inoltre, in virtù delle nuove misure adottate dal Governo per contrastare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19, è stata rinviata a data da destinarsi l'uscita "fisica" degli album dei quattro cantanti in corsa per la vittoria finale.

Amici 19, questa sera la terza puntata: tensioni tra professori e giudici

L'emergenza sanitaria condizionerà il rush finale della diciannovesima edizione di Amici.

La terza puntata andrà in onda questa sera, venerdì 13 marzo, mentre dalla settimana prossima il serale tornerà al sabato e prenderà il posto di C'è posta per te. In gara sono rimasti Gaia Gozzi, Giulia Molino, Jacopo Ottonello e Nyv per il canto. Tre i ballerini che si contenderanno la vittoria finale: Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii e Valentin Dumitru. Le performance di quest'ultimo hanno diviso professori e giuria, con Alessandra Celentano che ha definito Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte incompetenti della danza.

Il disc jockey ha proposto alla produzione di eliminare, in via eccezionale, il televoto e di affidare alla giuria il verdetto sui ballerini in occasione dell'appuntamento di questa sera. Proposta criticata da Anna Pettinelli che ha definito "rosiconi" i tre artisti, sottolineando che non bisognerebbe offendersi per le valutazioni della Celentano.

Gaia e Nyv preoccupate per l'emergenza sanitaria, in lacrime durante la conversazione con i congiunti

Nel frattempo gli allievi di Amici 19 hanno avuto la possibilità di parlare con i congiunti dopo essere stati aggiornati sull'emergenza sanitaria. Nyv ha ammesso di essere andata un po' in crisi per le notizie sul Covid-19, ma la madre l'ha immediatamente rassicurata invitandola a non piangere: "Stiamo bene, devi stare tranquilla e andare avanti: sei una grande artista". Non ha trattenuto le lacrime anche Gaia Gozzi durante la conversazione con la mamma. Quest'ultima ha spiegato alla cantante la situazione surreale che stanno vivendo: "Siamo chiusi in casa e usciamo una volta a settimana per andare al supermercato e in farmacia".

Da rilevare che nelle ultime ore la produzione, in virtù delle nuove restrittive misure del Governo, ha deciso di rinviare l'uscita fisica degli album di Giulia, Gaia, Nyv e Jacopo che dal 20 marzo saranno disponibili solo in versione digitale: "In accordo con le major discografiche e le etichette indipendenti". Con le attività commerciali chiuse non sarebbe stato possibile distribuire gli album negli store ed organizzare il "firmacopie".