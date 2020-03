L'emergenza sanitaria legata alla sempre più rapida diffusione del Coronavirus ha spinto molte produzioni, italiane e internazionali, a sospendere le consuete attività. Anche le registrazioni dei prossimi episodi di Grey's Anatomy risultano attualmente in stand-by. La decisione, maturata a scopo precauzionale, è stata affidata alla showrunner della serie Krista Vernoff che, d'accordo con la presidente della ABC Karey Burke, ha interrotto ogni attività fino a data da destinarsi. Tramite un breve ma esaustivo comunicato, la sceneggiatrice ha quindi spiegato i motivi di tale scelta:

"A scopo precauzionale, la produzione di Grey's Anatomy è stata interrotta.

Rimarremo a casa per almeno due settimane e aspetteremo l'evolversi della situazione. Questa decisione è stata presa per garantire la salute e la sicurezza di tutto il team e di quella dei nostri cari al di fuori del lavoro. Tale scelta è maturata in accordo con il suggerimento del sindaco [di Los Angeles ndr] Garcetti di non incontrarsi in gruppi di più di 50 persone".

Coronavirus, Debbie Allen invita i telespettatori di Grey's Anatomy a stare a casa

La produttrice esecutiva di Grey's Anatomy Debbie Allen ha inoltre colto l'occasione per invitare tutti i telespettatori del medical drama a non mettere in atto comportamenti sconsiderati che possano nuocere al bene collettivo.

Invitando tutti i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni, Allen ha quindi affidato a TvLine il suo messaggio. Ecco le parole della donna: "State attenti, rimanete in salute, mantenetevi idratati, rimanete a casa il più possibile e lavatevi le mani frequentemente. Abbiate cura di voi stessi e degli altri, vi terremo informati al verificarsi di ulteriori aggiornamenti. Grazie per tutto quello che fate".

Station 19, le riprese dello spinoff di Grey's Anatomy sono già terminate

Come specificato dai produttori pare dunque che la realizzazione dei nuovi episodi di Grey's Anatomy sia solamente sospesa e non interrotta definitivamente. In attesa di scoprire l'evolversi della situazione sanitaria, l'intenzione degli sceneggiatori rimane dunque quella di portare a termine le venticinque puntate previste per la sedicesima stagione a fronte delle ventuno realizzate ad oggi.

Se per avere ulteriori informazioni circa il destino del medical drama non rimane dunque che aspettare, la terza stagione di Station 19 (secondo spinoff di Grey's Anatomy) non subirà alcuna variazione. Le registrazioni del telefilm sono infatti terminate prima che i provvedimenti suggeriti dalla autorità competenti bloccassero la registrazione degli ultimi episodi.