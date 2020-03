Lunedì 3 marzo è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e donne. Il Vicolo della News ha anticipato quanto accaduto e pare che la puntata sia stata molto movimentata. La conduttrice è partita da Carlo, il quale ha deciso di non andare a riprendere Marianna. Daniele, invece, ha discusso nuovamente con Gianni, sta di fatto che è scoppiato in lacrime.

Sara, invece, è apparsa molto pacata e stranamente silenziosa, mentre Giovanna è stata molto più loquace. La ragazza ha baciato Sammy e si è trovata molto bene con Stefano.

Alessandro, invece, è rimasto a casa e i due hanno discusso abbastanza durante la puntata.

Anticipazioni trono di Carlo

La registrazione del 3 marzo di Uomini e Donne è partita con la decisione di Carlo di tenere solo Cecilia e Ginevra. Con la prima ha, finalmente, avuto modo di chiarire tutti i dissapori. I due hanno trascorso una piacevole esterna durante la quale la Zagarrigo si è messa anche in contatto con la madre di Pietropoli. Le due si sono confrontate e la madre del ragazzo le ha dato anche dei consigli su come conquistare il figlio.

Tornati in studio, poi, Maria De Filippi ha voluto sorprendere il tronista facendo arrivare la sua mamma. Ginevra, invece, ha voluto fargli conoscere sua sorella, alla quale è molto legata.

Registrazione 3 marzo: Giovanna bacia Sammy

Giovanna, invece è uscita con Sammy e i due si sono baciati a stampo. Maria De Filippi ha chiesto alla tronista perché non gli avesse dato un bacio più passionale e lei ha risposto dicendo che non se l'è sentita in quanto prima era uscita con Stefano.

Con quest'ultimo l'Abate ha trascorso bei momenti e si è anche molto emozionata durante l'esterna. La tronista ha ammesso di sentire i brividi quando sta con lui. Sara, invece, è uscita con Matteo e Giuseppe, mentre Giovanni si è autoeliminato. Sonny, invece, non è stato portato in esterna, ma è andato a Roma a sue spese pero poter incontrare la tronista.

Daniele litiga pesantemente con Gianni

L'ultimo trono, invece, quello di Daniele, è stato alquanto infuocato.

Dal Moro, infatti, ha avuto pesanti screzi con Gianni, al termine dei quali ha avuto anche uno sfogo in cui gli è scappata qualche lacrima. Il ragazzo è uscito con Angelica, con cui ha avuto qualche diverbio perché il padre non era favorevole alla sua venuta in trasmissione. Daniele, così ha deciso di chiamarlo per rassicurarlo, ma l'uomo è sembrato alquanto distaccato. Questo suo comportamento ha irrigidito notevolmente il tronista. Dopo tale esterna è avvenuto lo scontro al veleno con Gianni in cui sono volate parolacce. Daniele lo ha accusato di fare solo interventi pessimi. Al termine del diverbio, Sperti ha preso la decisione di non intervenire più nel suo percorso.

L'esterna con Beatrice è andata molto bene. Infine, per Dal Moro sono scese alcune ragazze che il tronista ha voluto tenere.