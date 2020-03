Domenica 1 marzo, è andata in onda in prima serata negli Stati Uniti, la 10x10 di The Walking Dead, sulla rete americana AMC. Successivamente, ieri sera lunedì 2 marzo, il decimo episodio è stato trasmesso in Italia, da Fox.

Poco dopo la messa in onda della puntata, la rete televisiva statunitense ha rilasciato un promo della 10x11 di TWD, il cui titolo è 'Morning star', che significa 'La stella del mattino'. L'undicesima puntata andrà in onda l'8 marzo 2020 negli Usa e il 9 marzo 2020 in Italia.

Inoltre, la AMC ha condiviso online, anche il trailer, tre sneak peek e la sinossi ufficiale del prossimo appuntamento con l'omonima serie di fumetti scritta da Robert Kirkman.

I Sussurratori arriveranno ad Hiltop con un'orda di zombie

Nella sinossi ufficiale dell'episodio 10x11 di The Walking Dead, viene anticipato che i Sussurratori arriveranno alle porte della comunità di Hiltop, con un'orda di zombie. Le comunità discuteranno tra di loro se dovranno combattere o invece fuggire, dopo che Daryl e Lydia incontreranno Alpha.

Nel frattempo, Eugene avrà delle complicazioni e non riuscirà più a comunicare con Stephanie.

Invece, nel trailer ufficiale della prossima puntata, abbiamo modo di vedere che Lydia avviserà dell'arrivo di sua madre alla guida della temibile orda di zombie. Dunque, proprio per questo motivo, gli abitanti di Hiltop si prepareranno all'imminente battaglia, però la ragazza dirà a questi ultimi di non lasciarsi prendere dalla smania di combattere, in quanto conosce bene sua madre e sa di cosa può essere capace.

Infatti, la leader dei Sussurratori radunerà l’ennesima orda di zombie, e si preparerà a dirigerla nuovamente contro i buoni. Nel mentre, avremo modo di vedere Carol che osserverà degli strani ritratti.

Negan indosserà una maschera di pelle umana

All'inizio della 10x11, Alpha e Negan si infliggeranno a vicenda diverse punizioni corporali, mentre il braccio destro Beta guiderà un gruppo di zombie e alcuni Sussurratori.

La grande novità sarà rappresentata dal fatto che il personaggio di Jeffrey Dean Morgan sarà sempre più vicino alla madre di Lydia, ed ora indosserà anche una maschera fatta di pelle umana.

Infatti, Alpha sarà pronta a sfoderare la sua nuova e pericolosissima arma, del tutto inaspettata. Stiamo parlando di Negan che da prigioniero è passato ad essere l'amante e braccio destro della donna. Quindi, l'ex leader dei Salvatori sarà apparentemente passato ufficialmente dall'altro schieramento, visto e considerato che camminerà anche in mezzo a loro.

Ma non è tutto, perché in uno sneak peek pubblicato da AMC, i gruppi delle varie comunità assisteranno alla trappola che hanno teso all'orda e ai Sussurratori.

In questo modo, i protagonisti avranno trovato un modo per ostacolarne l'avanzata.

Infine, nella seconda clip, Negan consiglierà ad Alpha, che potrebbe evitare di massacrare tutti, dando la possibilità a chi lo desideri di arrendersi.