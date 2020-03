Nella giornata di domenica 8 marzo, negli studi Elios di Roma, sono state registrate delle nuove puntate del trono over di Uomini e donne. Una registrazione abbastanza particolare, viste le disposizioni del DPCM per contrastare l'emergenza sanitaria che sta coinvolgendo l'Italia. A ogni modo, ci sono state buone nuove per Gemma, che ha accolto un nuovo signore arrivato in studio solo per lei. Ancora discussioni per Veronica: la dama romana ha accusato Andrea di essere uscito con un'altra ragazza durante la loro conoscenza.

Di seguito le anticipazioni pubblicate dal portale Isa e Chia.

Uomini e Donne anticipazioni: parterre dimezzati a causa dell'emergenza sanitaria

Nella registrazione del trono over di Uomini e Donne, avvenuta domenica 8 marzo, sono state prese alcune accortezze in seguito al Decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri in merito all'emergenza sanitaria che sta coinvolgendo tutta l'Italia. Per la precisione, non tutte le dame e i cavalieri hanno potuto raggiungere gli studi romani dei dating show, quindi sia il parterre maschile che quello femminile erano mezzo vuoti.

In più sono state adottate le dovute distanze di sicurezza tra una sedia e l'altra e proprio per questo motivo sono stati eliminati i balli, che permettevano ai protagonisti non solo di ballare, ma anche di scambiare due chiacchiere accanto alla macchinetta del caffè.

Le vicende dei "senior", nonostante tutto, non lasceranno gli amanti del dating show delusi. Gemma Galgani, dopo aver dato il ben servito a Remo Proietti, ha accolto in studio un nuovo corteggiatore, arrivato nel programma solo per lei.

A quanto pare la dama ha espresso l'intenzione di voler iniziare una conoscenza.

Veronica ha iniziato la conoscenza di Giovanni

La puntata della settimana scorsa per Veronica non è stata facile, soprattutto dopo gli attacchi di Armando che hanno portato l'Ursida a piangere al centro dello studio, mentre Incarnato è stato "sonoramente" sgridato da Maria De Filippi, per via del suo comportamento poco consono, non solo con le dame, ma proprio all'interno del programma.

Veronica, però, ha voltato pagina ed è uscita con Giovanni, arrivato nel parterre maschile proprio settimana scorsa.

Anche se l'Ursida non ha voltato pagina completamente, infatti al centro dello studio ha accusato Andrea (cavaliere arrivato nel dating show solo per lei e che ora sta conoscendo Valentina Autiero) di essere uscito con un'altra ragazza, e di averla portata al mare, proprio nel periodo in cui loro due stavano iniziando a sentirsi. L'Autiero si è schierata a favore di Andrea, mentre quest'ultimo si è ritrovato contro Tina Cipollari e Gianni Sperti, che l'hanno attaccato duramente. Per quanto riguarda Armando Incarnato, nonostante la sfuriata che gli è stata fatta da Maria De Filippi, è ritornato a sedersi nel parterre.

Forse per rimediare al danno fatto, ha deciso di porgere le sue scuse a Veronica, ma la dama romana non ha voluto accettarle.