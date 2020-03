Il Paradiso delle Signore 4 è arrivato quasi alla fine di un'altra avvincente settimana. Durante la puntata che andrà in onda giovedì 12 marzo, Riccardo farà ritorno a Milano dopo aver trascorso dei giorni in compagnia di Angela. Entrambi ripenseranno ai momenti passati insieme in Liguria, mentre per Marina arriverà il momento di scegliere tra l'amore e la carriera. Infine, Vittorio verrà a conoscenza della storia di Angela e suo figlio, parlando con il suo amico Riccardo.

Il Paradiso delle Signore trama 12 marzo: Riccardo fingerà con Ludovica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di giovedì, 12 marzo, raccontano che anche per Riccardo arriverà il momento di ripartire per Milano. Una volta tornato a casa, il ragazzo ripenserà ai momenti trascorsi con Angela e dovrà fingere con Adelaide e Ludovica, comportandosi come se non fosse accaduto niente a Rapallo.

Nel frattempo, anche la Barbieri ripercorrerà con la mente il breve ed intenso periodo trascorso con Riccardo: per entrambi, l'esperienza a Rapallo si rivelerà molto importante emotivamente.

Angela riuscirà ad ammettere a sé stessa di provare dei forti sentimenti per il giovane Guarnieri, ma lo nasconderà a Marcello. Angela si riappacificherà con suo fratello, ma non gli parlerà di ciò che prova, convinta che lui non capirebbe dopo la scenata alla villa.

Il Paradiso delle Signore: Marina sceglierà tra Rocco e la carriera

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 12 marzo rivelano che Gabriella e Roberta staranno accanto ad Angela e la sosterranno.

Il periodo per la Barbieri sarà molto difficile dopo aver dovuto rinunciare per sempre a suo figlio, ma grazie all'affetto delle persone che la circonderanno, riuscirà a ricominciare a vivere.

Nel frattempo, Vittorio preoccupato per l'assenza della sua Venere nei giorni precedenti, riceverà la visita di Riccardo e conoscerà la verità sul doloroso passato della ragazza. Il giovane Guarnieri, infatti, si confiderà con il suo amico raccontandogli la storia di Angela ed il segreto che per anni la ragazza ha custodito nel cuore.

Nel frattempo, per Marina Fiore saranno momenti di forte indecisione. La ragazza, infatti, dopo aver ceduto alla corte di Rocco, si ritroverà di fronte a un bivio. Marina dovrà fare la difficile scelta tra la carriera lavorativa da attrice e i suoi sentimenti. La proposta di recarsi a Roma per girare un film e lasciare Milano per realizzare il suo sogno, si contrapporrà all'amore appena sbocciato con il magazziniere. La Fiore, alla fine, arriverà ad intraprendere la strada che reputerà più adatta a lei.