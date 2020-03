Prosegue l'appuntamento con la telenovela iberica Il Segreto, la soap scritta da Aurora Guerra ambienta interamente in Spagna. Gli spoiler delle puntate in onda dal 15 al 21 marzo rivelano che lo sceriffo Meliton Melquiades (Roberto Saiz) verrà assassinato durante la ricerca dell'acqua non contaminata. Prudencio Ortega si ritroverà nuovamente a dover affrontare le minacce di Pablo Armero. Beltran e Esperanza, invece, scompariranno dal collegio dove erano rinchiusi da alcuni mesi.

Il Segreto anticipazioni della settimana 15-21 marzo: Meliton viene ucciso da un uomo

Le anticipazioni de Il Segreto, focalizzate sulle nuove puntate che i telespettatori assisteranno da domenica 15 a sabato 21 marzo su Canale 5, rivelano che Carmelo Leal, Severo Santacruz, Mauricio Godoy e lo sceriffo saranno a un passo dal trovare una sorgente d’acqua non contagiata grazie alle indicazioni delle mappe di Conrado. Purtroppo, però, i quattro uomini verranno bersagliati da alcuni colpi d'arma da fuoco: a quel punto decideranno di andare via dal luogo.

Intanto Prudencio (Jose Milan) e Lola Mendana finalmente diventeranno marito e moglie, malgrado il clima a Puente Viejo sarà sempre più teso. Tuttavia nonostante il rischio, Meliton sceglierà di ritornare da solo alla ricerca dell'acqua non contaminata con il cianuro: qui incontrerà un uomo armato di fucile che non ci penserà su due volte prima di ucciderlo.

Il Segreto puntate al 21 marzo: Beltran ed Esperanza scompaiono dal collegio

Gli spoiler de Il Segreto in onda prossima settimana rivelano che Carmelo (Raul Pena), turbato dal brutto e improvviso omicidio dello sceriffo, deciderà di fare alcune domande al sottosegretario Garcia Morales. Quest'ultimo, lasciando tutti sbalorditi, ammetterà di essere lo zio di Maria Elena Casado De Brey, la donna deceduta dopo aver sposato Fernando Mesia.

In seguito alla notte di nozze con Lola, Prudencio dovrà affrontare ancora una volta le ritorsioni dell'usuraio Pablo, il quale gli chiederà di consegnargli il prestito di Dionisio ad Arsenio. Nel frattempo Leal, Raimundo Ulloa e Severo (Chico Garcia) capiranno che il sottosegretario Garcia e Fernando si conoscevano prima ancora del suo approdo a Puente Viejo. D'altra parte, la preoccupazione aumenterà notevolmente non appena si saprà che Beltran ed Esperanza sono scomparsi misteriosamente dal collegio di Avila, ragion per cui tutti incominceranno a pensare seriamente che il Mesia sia ancora vivo e vegeto.

Ricordiamo ai telespettatori che tutte le puntate de 'Il Segreto' sono disponibili online sul sito web on demand di Mediaset Play.