Nella casa del Grande Fratello Vip 4 non è mai corso buon sangue fra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Le due non sono mai andate d'accordo e, eccetto per alcuni momenti di tregua, hanno sempre avuto delle discussioni più o meno futili.

Questa notte però Antonella e Fernanda hanno davvero esagerato: sono venute alle mani per un pacco di biscotti. Durante la lite sono intervenuti Andrea Denver, Sossio Aruta e Antonio Zequila per dividerle e proprio quest'ultimo è stato accusato dalla Elia di averla spinta.

Rissa nella notte fra Antonella Elia e Fernanda Lessa

Nel bel mezzo della notte Antonella Elia e Fernanda Lessa hanno dato il via ad un vero e proprio scontro fisico, con tanto di spinte e strattonamenti. Antonella Elia accusa Fernanda di averle 'rubato' dal suo armadietto i suoi biscotti senza glutine, così blocca la showgirl brasiliana e glieli chiede indietro. Fernanda non si ferma e si divincola dalla presa della Elia con una spinta. I toni si accendono immediatamente e per evitare ulteriori contatti intervengono i ragazzi per dividerle.

'Quella viene e mette le mani nel mio armadio. E gli spintoni che mi hai dato tu, Antonio? Tu mi hai spinto e mi hai spostata! Io ho male al polso perché mi ha dato uno spintone. Ridammi i biscotti, rivoglio i biscotti che avete preso nel mio armadio', sbraita Antonella costringendo il resto dei concorrenti ad accerchiarsi intorno a lei per capire che cosa stava succedendo.

Sossio contro Antonio: 'Hai usato due modi diversi con Fernanda e Antonella'

Sossio Aruta nel frattempo conferma di aver visto con i suoi occhi Fernanda prendere i biscotti dall'armadio di Antonella e portali ad Antonio. E aggiunge che durante la rissa Zequila avrebbe usato un trattamento diverso per staccare l'una dall'altra, cioè in un certo senso più 'aggressivo' con Antonella. Il che sarebbe plausibile dopo le tensioni di questi giorni in cui Antonio ha definito Antonella 'offensiva e instabile'.

Antonio dice a Sossio di moderare le parole e di esprimersi in italiano corretto e a questo punto si alzano i toni anche fra Aruta e Zequila.

Antonella Elia contro Licia Nunez: 'Brutta viscida'

Antonella continua con la sua tesi e se la prende anche con Licia Nunez che, invece, se la ride di fronte a questa sceneggiata. 'Brutta viscida che non sei altro. Che vergogna, brutte vipere', continua la Elia. Intanto su Twitter l'hashtag #Antonella è in tendenza: gli appassionati del reality pubblicano le foto dei lividi sul braccio di Fernanda e chiedono la squalifica di Antonella Elia. I più attenti ricordano persino che la Elia durante l'ultima spesa disse: 'Questa settimana dato che ho passato la nomination e sono più buona, metto a disposizione di tutti i miei biscotti senza glutine.

Non ringraziatemi'.

Non resta che attendere la decisione del Grande Fratello in merito all'accaduto. Verranno squalificate o semplicemente punite? Tanti si chiedono se Antonella Elia la passerà liscia per l'ennesima volta, dopo era già stata protagonista di una violenta lite con Valeria Marini in cui aveva spinto la showgirl 'stellare'.