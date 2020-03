Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio alle trame crime della soap grazie all'approfondimento di due appassionanti storyline. Marina Giordano, convinta dell'innocenza di Fabrizio, continuerà imperterrita le sue indagini e verrà a conoscenza di un nuovo importante elemento che getterà una luce totalmente nuova sulla scena del crimine, tuttavia lei e l'avvocato Leone dovranno agire con scaltrezza, per non mettere in allarme la persona sospettata. Nel frattempo Eugenio si troverà a dover indagare su un pericoloso clan camorristico, ma un eccesso di zelo potrebbe portarlo a mettere in pericolo molte persone a lui care.

Va ricordato che Upas, nonostante l'attuale interruzione delle riprese causa coronavirus, andrà regolarmente in onda con le nuove puntate fino a venerdì 10 aprile.

Un indizio importante per Marina

Marina (Nina Soldano), convinta dell'innocenza di Fabrizio (Giorgio Borghetti), non abbandonerà l'uomo e porterà avanti delle sue personali indagini. La Giordano, venuta in possesso di una preziosa informazione che potrebbe di fatto scagionare Fabrizio, rivelerà subito a quest'ultimo quanto scoperto. Nel frattempo l'avvocato Aldo Leone (Luca Capuano) cercherà di indagare per ottenere maggiori riscontri su quanto dichiarato dall'assistente di Sebastiano, Mauro Cardone (Matteo Contalto).

Il vero colpevole

Successivamente Marina avrà una brillante intuizione che potrebbe farla avvicinare alla verità. La donna si confronterà con l'avvocato sugli ultimi sviluppi e sulla pista da seguire per individuare il vero assassino di Sebastiano. Tuttavia la Giordano dovrà agire con molta cautela poiché una mossa azzardata potrebbe mettere in allarme il sospetto, scatenandone una violenta reazione.

Purtroppo non ci sono dettagli dalle anticipazioni che possano fare intuire chi possa essere il sospettato di Marina, ma resta certo che Mauro avrà un ruolo chiave in questa vicenda.

La decisione pericolosa di Eugenio

Eugenio (Paolo Romano), per proteggere Viola (Ilenia Lazzarin), cercherà di tenere quest'ultima all'oscuro sulle sue pericolose indagini relative al clan camorristico dei Tregara, tuttavia in seguito si troverà costretto a rivelarle tutta la verità.

Nonostante lo sconcerto iniziale, la donna offrirà tutto il suo sostegno al marito, ma successivamente le cose prenderanno una pessima piega. Nicotera infatti, per dare una sterzata alle indagini, deciderà di spostare tutte le sue attenzioni su un singolo membro del clan, ma la sua scelta metterà a rischio i suoi familiari: si troveranno coinvolti in questa vicenda anche Niko (Luca turco) e Susanna (Agnese Lorenzini).